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27 октября, 15:25

«Барселона» — «Реал»: Уткин предрек проблемы каталонцам

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Жоау Феликс.
Фото Global Look Press

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 11-го тура испанской ла лиги между «Барселоной» и «Реалом». Встреча на Олимпийском стадионе состоится 28 октября и начнется в 17.15 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал

В какой форме «Барселона»

Каталонцы не проигрывают в 16 матчах подряд с учетом трех летних товарищеских встреч. Команда идет третьей в турнирной таблице ла лиги, отставая всего на одно очко от «Реала» и «Жироны». Дома сине-гранатовые провели пять матчей, все завершились победами: 2:0 над «Кадисом», 5:0 над «Бетисом», 3:2 над «Сельтой», 1:0 над «Севильей» и 1:0 над «Атлетиком». Марк-Андре Тер Штеген пять раз отыграл на ноль, хотя в целом каталонцы не являются лидерами чемпионата по пропущенным голам (10), уступая по этому показателю даже «Лас-Пальмасу».

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В Лиге чемпионов ситуация лучше — в трех встречах против «Антверпена», «Порту» и «Шахтера» пропущен лишь один мяч. Главная проблема накануне класико — большое количество травмированных футболистов. Хави будет до последнего надеяться, что Роберт Левандовски и Френки де Йонг смогут попасть в заявку, но их физическая форма оставляет желать лучшего. Серхи Роберто, Педри и Жюля Кунде на поле точно не будет.

 
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В какой форме «Реал»

Несмотря на серьезные травмы Тибо Куртуа и Эдера Милитао, Карло Анчелотти нашел нужные рычаги управления командой, и та по-прежнему летит вперед. Мадридцами движет желание исправить результаты прошлого сезона, когда они не сумели выиграть ни ла лигу, ни Лигу чемпионов. В чемпионате Испании «Реал» делит первое место с «Жироной», лучше остальных демонстрируя прочность своей обороны (всего семь пропущенных мячей).

После ухода Карима Бензема в команде не появился другой такой же экстраординарный бомбардир, однако 33-летний Хоселу неожиданно бодро влился в состав и успел отметиться пятью мячами. Хотя больше всех поражает другой новичок — Джуд Беллингем. На счету 20-летнего полузащитника уже 11 голов в ла лиге и Лиге чемпионов. Набирает форму Винисиус Жуниор. Это трио наверняка потреплет нервы «Барселоне» в субботу. Беспроигрышная серия «Реала» насчитывает шесть матчей, в пяти из них команда отличалась минимум дважды. Во всех встречах сезона на первые таймы пришлись 11 голов, на вторые — 16. Во вторник подопечные Анчелотти добились гостевой победы над «Брагой» (2:1) в Лиге чемпионов, поэтому к класико готовятся в приподнятом настроении.

 
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«Барселона» — «Реал»: статистика личных встреч

«Барселона» не выигрывает у «Реала» в первом круге ла лиги с октября 2018 года: три поражения и ничья.

Прогноз Василия Уткина на матч «Барселона» — «Реал» 28 октября

«Если прогнозы окажутся верными и «Барселона» в субботу не сможет рассчитывать не только на Роберто, Педри и Кунде, но еще и на Левандовского с Де Йонгом, то «Реал» просто обязан пользоваться этим подарком. Каталонцам будет не хватать опытных футболистов, вновь придется рассчитывать на юнцов вроде 17-летнего Гиу, чтобы чудом взять максимум очков.

Мадридцы — фавориты. Особенно в свете феноменальных показателей Беллингема. Англичанин — лучший снайпер ла лиги, он отличился в каждом из трех матчей команды в Лиге чемпионов. В 20 лет Джуд выглядит просто монструозно, он уже готов решать исход матчей в одиночку. Ставка на голы в обоих таймах прошла с «Брагой» и «Наполи», а также в предыдущей очной встрече с «Барсой». Сдерживать себя сливочные точно не будут», — считает Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на голы «Реала» в обоих таймах можно поставить с коэффициентом 3.05.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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