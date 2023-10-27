«Барселона» — «Реал»: Уткин предрек проблемы каталонцам
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 11-го тура испанской ла лиги между «Барселоной» и «Реалом». Встреча на Олимпийском стадионе состоится 28 октября и начнется в 17.15 по московскому времени.
В какой форме «Барселона»
Каталонцы не проигрывают в 16 матчах подряд с учетом трех летних товарищеских встреч. Команда идет третьей в турнирной таблице ла лиги, отставая всего на одно очко от «Реала» и «Жироны». Дома сине-гранатовые провели пять матчей, все завершились победами: 2:0 над «Кадисом», 5:0 над «Бетисом», 3:2 над «Сельтой», 1:0 над «Севильей» и 1:0 над «Атлетиком». Марк-Андре Тер Штеген пять раз отыграл на ноль, хотя в целом каталонцы не являются лидерами чемпионата по пропущенным голам (10), уступая по этому показателю даже «Лас-Пальмасу».
Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
В Лиге чемпионов ситуация лучше — в трех встречах против «Антверпена», «Порту» и «Шахтера» пропущен лишь один мяч. Главная проблема накануне класико — большое количество травмированных футболистов. Хави будет до последнего надеяться, что Роберт Левандовски и Френки де Йонг смогут попасть в заявку, но их физическая форма оставляет желать лучшего. Серхи Роберто, Педри и Жюля Кунде на поле точно не будет.
В какой форме «Реал»
Несмотря на серьезные травмы Тибо Куртуа и Эдера Милитао, Карло Анчелотти нашел нужные рычаги управления командой, и та по-прежнему летит вперед. Мадридцами движет желание исправить результаты прошлого сезона, когда они не сумели выиграть ни ла лигу, ни Лигу чемпионов. В чемпионате Испании «Реал» делит первое место с «Жироной», лучше остальных демонстрируя прочность своей обороны (всего семь пропущенных мячей).
После ухода Карима Бензема в команде не появился другой такой же экстраординарный бомбардир, однако 33-летний Хоселу неожиданно бодро влился в состав и успел отметиться пятью мячами. Хотя больше всех поражает другой новичок — Джуд Беллингем. На счету 20-летнего полузащитника уже 11 голов в ла лиге и Лиге чемпионов. Набирает форму Винисиус Жуниор. Это трио наверняка потреплет нервы «Барселоне» в субботу. Беспроигрышная серия «Реала» насчитывает шесть матчей, в пяти из них команда отличалась минимум дважды. Во всех встречах сезона на первые таймы пришлись 11 голов, на вторые — 16. Во вторник подопечные Анчелотти добились гостевой победы над «Брагой» (2:1) в Лиге чемпионов, поэтому к класико готовятся в приподнятом настроении.
«Барселона» — «Реал»: статистика личных встреч
«Барселона» не выигрывает у «Реала» в первом круге ла лиги с октября 2018 года: три поражения и ничья.
Прогноз Василия Уткина на матч «Барселона» — «Реал» 28 октября
«Если прогнозы окажутся верными и «Барселона» в субботу не сможет рассчитывать не только на Роберто, Педри и Кунде, но еще и на Левандовского с Де Йонгом, то «Реал» просто обязан пользоваться этим подарком. Каталонцам будет не хватать опытных футболистов, вновь придется рассчитывать на юнцов вроде 17-летнего Гиу, чтобы чудом взять максимум очков.
Мадридцы — фавориты. Особенно в свете феноменальных показателей Беллингема. Англичанин — лучший снайпер ла лиги, он отличился в каждом из трех матчей команды в Лиге чемпионов. В 20 лет Джуд выглядит просто монструозно, он уже готов решать исход матчей в одиночку. Ставка на голы в обоих таймах прошла с «Брагой» и «Наполи», а также в предыдущей очной встрече с «Барсой». Сдерживать себя сливочные точно не будут», — считает Уткин.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на голы «Реала» в обоих таймах можно поставить с коэффициентом 3.05.
Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1