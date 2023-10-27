«Факел» в последние недели не проиграл «Динамо» и ЦСКА. Но остановить «Спартак» у воронежцев не выйдет
28 октября в 13-м туре чемпионата России «Факел» примет дома «Спартак». Игра пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Спартак» 28 октября 2023 года
Несмотря на то что «Спартак» сыграет в гостях, именно его аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящей встречи. На победу красно-белых выставлен коэффициент 2.15, что примерно 47% вероятности исхода. Успех «Факела» доступен за 3.48 (27%), ничья — за 3.53 (26%).
Вариант, при котором хозяева не проиграют, оценен в 1.74. Правда, в трех последних домашних встречах со «Спартаком» «Факел» уступил.
В шести предыдущих играх на Центральном стадионе профсоюзов зрители фиксировали меньше трех голов. ТМ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.
Шикарный коэффициент на триумф москвичей с форой (-1.5) — 3.93.
Обмен голами можно взять за 1.81, условие «обе забьют — нет» — за 1.99.
Несмотря на то что «Спартак» — фаворит, наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.
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«Факел» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 13-го тура РПЛ 28 октября 2023 года
В последнем туре РПЛ «Спартак» наконец прервал неприятную серию из трех матчей без побед, одолев дома «Пари НН» (2:0). Причем этот успех состоялся на фоне скандала между Абаскалем и Соболевым, который в качестве наказания первую половину игры провел на скамейке запасных. В итоге форвард не поучаствовал ни в одном из двух забитых мячей, но стал соавтором одной из самых убедительных побед команды в этом сезоне: москвичи полностью контролировали ход игры, владели мячом 66% времени и нанесли по воротам 19 ударов, 12 из которых пришлись в створ.
Этот триумф позволил «Спартаку» выровнять разницу забитых и пропущенных мячей, но еще набрать три очка и не отпустить вперед «Зенит» — между командами сохранилась разница в три балла. Теперь красно-белые идут четвертыми в таблице и на восемь очков отстают от лидирующего «Краснодара», которому предстоит непростой матч с ЦСКА. Возможно, команда Абаскаля получит еще один шанс приблизиться к вершине.
Вероятность действительно высока, учитывая, что в предстоящем туре «Спартак» ждет выезд к «Факелу» — одному из наиболее удобных соперников. После возвращения воронежцев в элиту команды провели четыре матча, каждый из которых остался за красно-белыми. Причем спартаковцы во всех играх были довольно успешны в атаке — забивали не менее двух мячей, а суммарно поразили ворота соперника 12 раз. Если брать статистику за всю историю противостояния, то из восьми битв «Факелу» удалось выиграть только одну, а семь завершились победами москвичей.
Правда, нынешняя форма воронежцев оставляет им минимальные шансы на чудо. В четырех последних играх команда Сергея Ташуева не знает поражений — добилась двух побед над «Сочи» (2:0) и «Оренбургом» (2:1), а также сыграла вничью с «Динамо» (0:0) и ЦСКА. Причем кубковый против армейцев в серии пенальти остался именно за «Факелом» (2:1).
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Спартак»
«Спартак» достаточно ошибался в этом сезоне, но почти все неудачи пришлись на матчи против топ-команд или соперников на пике — таких как «Урал» или «Крылья Советов». «Факел», пусть и идет на серии из четырех матчей без поражений, не подходит ни под одно из этих определений.
Последние встречи между командами складывались исключительно в пользу москвичей, при этом соперники играли очень результативно, каждый раз забивая по три и более мяча. Думается, хотя бы два в предстоящей встрече они обязательно оформят.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 2.50.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1