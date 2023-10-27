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27 октября, 17:25

«Факел» в последние недели не проиграл «Динамо» и ЦСКА. Но остановить «Спартак» у воронежцев не выйдет

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Факел» — «Спартак» 28 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Квинси Промес и Антон Зиньковский.
Фото Getty Images
Красно-белые выиграли у этого соперника все четыре матча после их возвращения в элиту.

28 октября в 13-м туре чемпионата России «Факел» примет дома «Спартак». Игра пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Спартак» 28 октября 2023 года

Несмотря на то что «Спартак» сыграет в гостях, именно его аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящей встречи. На победу красно-белых выставлен коэффициент 2.15, что примерно 47% вероятности исхода. Успех «Факела» доступен за 3.48 (27%), ничья — за 3.53 (26%).

Вариант, при котором хозяева не проиграют, оценен в 1.74. Правда, в трех последних домашних встречах со «Спартаком» «Факел» уступил.

В шести предыдущих играх на Центральном стадионе профсоюзов зрители фиксировали меньше трех голов. ТМ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

Шикарный коэффициент на триумф москвичей с форой (-1.5) — 3.93.

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Обмен голами можно взять за 1.81, условие «обе забьют — нет» — за 1.99.

Несмотря на то что «Спартак» — фаворит, наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

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«Факел» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 13-го тура РПЛ 28 октября 2023 года

В последнем туре РПЛ «Спартак» наконец прервал неприятную серию из трех матчей без побед, одолев дома «Пари НН» (2:0). Причем этот успех состоялся на фоне скандала между Абаскалем и Соболевым, который в качестве наказания первую половину игры провел на скамейке запасных. В итоге форвард не поучаствовал ни в одном из двух забитых мячей, но стал соавтором одной из самых убедительных побед команды в этом сезоне: москвичи полностью контролировали ход игры, владели мячом 66% времени и нанесли по воротам 19 ударов, 12 из которых пришлись в створ.

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Этот триумф позволил «Спартаку» выровнять разницу забитых и пропущенных мячей, но еще набрать три очка и не отпустить вперед «Зенит» — между командами сохранилась разница в три балла. Теперь красно-белые идут четвертыми в таблице и на восемь очков отстают от лидирующего «Краснодара», которому предстоит непростой матч с ЦСКА. Возможно, команда Абаскаля получит еще один шанс приблизиться к вершине.

Вероятность действительно высока, учитывая, что в предстоящем туре «Спартак» ждет выезд к «Факелу» — одному из наиболее удобных соперников. После возвращения воронежцев в элиту команды провели четыре матча, каждый из которых остался за красно-белыми. Причем спартаковцы во всех играх были довольно успешны в атаке — забивали не менее двух мячей, а суммарно поразили ворота соперника 12 раз. Если брать статистику за всю историю противостояния, то из восьми битв «Факелу» удалось выиграть только одну, а семь завершились победами москвичей.

Правда, нынешняя форма воронежцев оставляет им минимальные шансы на чудо. В четырех последних играх команда Сергея Ташуева не знает поражений — добилась двух побед над «Сочи» (2:0) и «Оренбургом» (2:1), а также сыграла вничью с «Динамо» (0:0) и ЦСКА. Причем кубковый против армейцев в серии пенальти остался именно за «Факелом» (2:1).

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Спартак»

«Спартак» достаточно ошибался в этом сезоне, но почти все неудачи пришлись на матчи против топ-команд или соперников на пике — таких как «Урал» или «Крылья Советов». «Факел», пусть и идет на серии из четырех матчей без поражений, не подходит ни под одно из этих определений.

Последние встречи между командами складывались исключительно в пользу москвичей, при этом соперники играли очень результативно, каждый раз забивая по три и более мяча. Думается, хотя бы два в предстоящей встрече они обязательно оформят.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 2.50.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
17
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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