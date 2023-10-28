Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: худшую команду АПЛ ждет суровый прием на «Эмирейтс»

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» 28 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Габриэл Жезус («Арсенал»).
Фото Global Look Press

28 октября «Арсенал» сыграет с «Шеффилдом» в 10-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тим Робинсон. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
28 окт, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Шеффилд

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: успех «Арсенала» оценили в 1.13, это около 86% вероятности. На викторию «Шеффилда» предложили фантастическую котировку 22.00 (4%). На ничью — 9.75 (10%).

Специалисты ждут сверхрезультативный поединок: тотал больше трех мячей можно взять за 1.54, ТМ 3 — за 2.53.

Обмен меткими выстрелами дали за 2.31, обратный рынок доступен за 1.62.

Триумф «клинков» с форой (+2.5) идет за 1.85. Если считаете, что домашняя встреча с последней командой АПЛ не окажется для «канониров» легкой прогулкой, вас ждет рынок Ф2(-2.5) за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 или 3:0 в пользу лондонцев. На оба итога представили одинаковый коэффициент 6.42.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). Моуринью меняет «Рому» и готов напугать «Интер». Лаутаро и компания найдут чем ответить

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» — худшая команда премьер-лиги сразу по нескольким показателям. Парни Пола Хекингботтома не победили ни разу, пропустили больше всех и с одним набранным очком идут на последней строчке таблицы. В пяти последних турах «Шеффилд» проиграл с общим счетом 3:17. Среди клубов топ-7 «канониры» забили меньше всех (18), но это связано с потерями лидеров атаки — на старте сезона из-за травм вылетали Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли и Букайо Сака. Теперь они здоровы и постепеннно набирают форму: в трех предыдущих встречах Жезус выбил 1+1, Мартинелли — 2+0, Сака — 0+1.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» забьет больше трех мячей за 1.92 (если «канониры» оформят ровно три гола, случится возврат).

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Шеффилд Юнайтед
0
Читайте также
Власти подтвердили обнаружение тела массового убийцы из штата Мэн
Newsweek: отказ Венгрии и Словакии в помощи Киеву стал ударом для Зеленского
Опять двойка: рост ключевой до 15% заморозит рынок ипотеки на вторичку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Василий Подколзин попал в больницу после матча в АХЛ
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Овечкин открыл счет голам в новом сезоне
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Успехи «Лады» в регулярном чемпионате
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Реал Мадрид»: первое класико Беллингема будет сдержанным
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости