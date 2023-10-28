28 октября «Арсенал» сыграет с «Шеффилдом» в 10-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тим Робинсон. В России легально не показывают АПЛ.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: успех «Арсенала» оценили в 1.13, это около 86% вероятности. На викторию «Шеффилда» предложили фантастическую котировку 22.00 (4%). На ничью — 9.75 (10%).

Специалисты ждут сверхрезультативный поединок: тотал больше трех мячей можно взять за 1.54, ТМ 3 — за 2.53.

Обмен меткими выстрелами дали за 2.31, обратный рынок доступен за 1.62.

Триумф «клинков» с форой (+2.5) идет за 1.85. Если считаете, что домашняя встреча с последней командой АПЛ не окажется для «канониров» легкой прогулкой, вас ждет рынок Ф2(-2.5) за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 или 3:0 в пользу лондонцев. На оба итога представили одинаковый коэффициент 6.42.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» — худшая команда премьер-лиги сразу по нескольким показателям. Парни Пола Хекингботтома не победили ни разу, пропустили больше всех и с одним набранным очком идут на последней строчке таблицы. В пяти последних турах «Шеффилд» проиграл с общим счетом 3:17. Среди клубов топ-7 «канониры» забили меньше всех (18), но это связано с потерями лидеров атаки — на старте сезона из-за травм вылетали Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли и Букайо Сака. Теперь они здоровы и постепеннно набирают форму: в трех предыдущих встречах Жезус выбил 1+1, Мартинелли — 2+0, Сака — 0+1.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» забьет больше трех мячей за 1.92 (если «канониры» оформят ровно три гола, случится возврат).

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