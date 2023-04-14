Даниил Медведев — Хольгер Руне: 15 часов отдыха — слишком мало для победы над датчанином
14 апреля в Монте-Карло состоится матч 1/4 финала «мастерса», в котором российский теннисист Даниил Медведев сразится с датчанином Хольгером Руне. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Соперники прежде ни разу друг с другом не играли.
Букмекеры считают Медведева аутсайдером поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 43% вероятности исхода. Успех Руне предложен за 1.75 (57%).
Ставка в 1000 рублей на первую ракетку России в случае его триумфа принесет выплату в 2130 рублей.
Если верите, что Медведев окажет достойное сопротивление 19-летнему датчанину, возьмите победу Даниила с форой (+1.5) гейма за 1.91 или Ф1(+2.5) за 1.72.
Победу россиянина хотя бы в одной партии предложено оформить за 1.42, скандинава — за 1.29.
На то, что в матче будет два сета, котировка — 1.55. Три — 2.30.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу Руне за 2.70.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Хольгер Руне
Даниилу Медведеву уже можно поставить жирный плюс за выступление в Монте-Карло — он вышел в четвертьфинал на нелюбимом грунте, обыграв Сонего и Зверева. Матч против немца получился удивительным: россиянин дважды отыграл подачу соперника на победу и два матчбола в придачу. Игра продолжалась дольше трех часов и завершилась в первом часу ночи по московскому времени.
Из-за этого у Даниила почти не будет времени на восстановление — между встречами 1/8 и 1/4 пройдет меньше 16 часов. При этом Руне получил день отдыха из-за отказа Маттео Берреттини выйти на корт по причине травмы. Датчанин должен быть очень хорошо готов физически, да и тактически тренеры должны успеть снабдить его информацией.
Нельзя не учитывать, что матч для Медведева пройдет в отличных от игры со Зверевым условиях. Отскок и сила полета мяча вечером после дождя и днем в солнечную погоду будут сильно отличаться. Пока Даниил приспособится, может быть уже слишком поздно.
Рекомендуемая ставка: победа Руне за 1.75.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4