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Даниил Медведев — Хольгер Руне: 15 часов отдыха — слишком мало для победы над датчанином

Прогноз на матч ATP Монте-Карло Даниил Медведев — Хольгер Руне 14 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

14 апреля в Монте-Карло состоится матч 1/4 финала «мастерса», в котором российский теннисист Даниил Медведев сразится с датчанином Хольгером Руне. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Соперники прежде ни разу друг с другом не играли.

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Букмекеры считают Медведева аутсайдером поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 43% вероятности исхода. Успех Руне предложен за 1.75 (57%).

Ставка в 1000 рублей на первую ракетку России в случае его триумфа принесет выплату в 2130 рублей.

Если верите, что Медведев окажет достойное сопротивление 19-летнему датчанину, возьмите победу Даниила с форой (+1.5) гейма за 1.91 или Ф1(+2.5) за 1.72.

Победу россиянина хотя бы в одной партии предложено оформить за 1.42, скандинава — за 1.29.

На то, что в матче будет два сета, котировка — 1.55. Три — 2.30.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу Руне за 2.70.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Хольгер Руне

Даниилу Медведеву уже можно поставить жирный плюс за выступление в Монте-Карло — он вышел в четвертьфинал на нелюбимом грунте, обыграв Сонего и Зверева. Матч против немца получился удивительным: россиянин дважды отыграл подачу соперника на победу и два матчбола в придачу. Игра продолжалась дольше трех часов и завершилась в первом часу ночи по московскому времени.

Из-за этого у Даниила почти не будет времени на восстановление — между встречами 1/8 и 1/4 пройдет меньше 16 часов. При этом Руне получил день отдыха из-за отказа Маттео Берреттини выйти на корт по причине травмы. Датчанин должен быть очень хорошо готов физически, да и тактически тренеры должны успеть снабдить его информацией.

Нельзя не учитывать, что матч для Медведева пройдет в отличных от игры со Зверевым условиях. Отскок и сила полета мяча вечером после дождя и днем в солнечную погоду будут сильно отличаться. Пока Даниил приспособится, может быть уже слишком поздно.

Рекомендуемая ставка: победа Руне за 1.75.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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