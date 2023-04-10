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Клиент ФОНБЕТ предсказал вылет «Баварии» из Кубка Германии и стал миллионером со ставки в 10 000 рублей

«Фрайбург» сотворил главную сенсацию 1/4 финала турнира.
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Лукас Хелер.
Фото Global Look Press
«Фрайбург» сотворил главную сенсацию 1/4 финала турнира.

4 апреля в Кубке Германии состоялись четвертьфинальные матчи, по итогам которых многие рассчитывали увидеть очередное огненное противостояние «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Однако ему не суждено было случиться. Дело в том, что топы немецкого футбола проиграли свои матчи и вылетели. Особенно неожиданным оказалось поражение мюнхенцев, которые встречались с «Фрайбургом».

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В октябре 2022 года в первом круге бундеслиги «Бавария» разгромила этого соперника со счетом 5:0. Ожидалось, что команда Томаса Тухеля не испытает проблем — коэффициент на успех гостей в основное время даже в прематче был выше 15.0. Однако клиенту букмекерской компании ФОНБЕТ удалось поймать значительно более сочные цифры: он поставил на победу «Фрайбурга», когда котировка добралась до отметки в 100. В результате поставленные под эти условия 10 000 рублей принесли ему выигрыш в 1 000 000 рублей.

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Команде Кристиана Штрайха удалось сотворить настоящее чудо, которое было приправлено щепоткой удачи. Гости пропустили уже на 19-й минуте от Упамекано и предотвратили еще несколько опасных атак соперника, а сравняли счет на 27-й — Николас Хефлер забил всего второй мяч в сезоне сумасшедшим ударом из-за штрафной в дальний угол.

После этого «Фрайбургу» пришлось нелегко. Сане несколько раз в одиночку перемалывал соперников на подступах к штрафной, но его удары блокировали. Однажды после подачи со штрафного мяч скользнул по перекладине. Были и другие подходы хозяев, но «бразильцы из Брайсгау» действовали очень самоотверженно. Время убегало, а счет на табло оставался ничейным, что не устраивало автора ставки.

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Исход решила последняя вылазка аутсайдера к воротам соперника: после очередного удара Хефлера мяч устремился в небо, но угодил в руки выпрыгнувшего навстречу Мусиалы. Арбитр Харм Осмерс без раздумий указал на точку, а нападающий Лукас Холер реализовал возможность. У «Баварии» не оставалось времени отыграться. «Фрайбург» победил 2:1 и сделал клиента ФОНБЕТ богаче на 1 000 000 рублей.

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Футбол
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ФК Бавария
ФК Фрайбург
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«Барселона» — «Жирона»: где смотреть матч ла лиги 10 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 2 : 2
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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