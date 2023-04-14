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«Специя» — «Лацио»: прогноз на матч серии А 14 апреля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Специя» — «Лацио» 14 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Чиро Иммобиле.
Фото Global Look Press

14 апреля занимающий второе место в чемпионате Италии «Лацио» сыграет со «Специей». Матч 30-го тура пройдет на стадионе «Альберто Пикко» и начнется в 21.45 по московскому времени. В России в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Главным арбитром встречи назначен Массимилиано Иррати.

Италия. Серия А. 30-й тур
14 апр, 21:45. Alberto Picco (Специя)
Специя
Лацио

Букмекеры считают, что «Лацио» должен набрать три очка в предстоящей игре. Котировка на победу римлян — 1.84, это примерно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.59 (27%), успех «Специи» — за 4.68 (19%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев, если они победят, принесет выплату в 3680 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 2680 рублей.

Вариант «Специя» не проиграет" предложен за 2.02. Правда, в пяти очных матчах команд этого никогда не случалось.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.70. Во всех предыдущих встречах соперников проходил «верх».

ИТБ2 (1.5) идет за приятные 2.08. К слову, «Лацио» всегда забивал «Специи» больше одного мяча, а в последних трех играх оформлял от четырех до шести голов.

Наиболее вероятный точный счет, считают аналитики, — 1:0 в пользу гостей за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Специя» — «Лацио»

Сложно ожидать другого результата, когда встречаются вторая и 17-я команды турнира. К тому же «Лацио» выиграл все пять очных матчей, а в первом круге отгрузил сопернику четыре безответных мяча.

Стоит отметить отличную форму «орлов»: они выиграли три последних матча в серии А, в том числе одолев «Рому» (1:0) и «Ювентус» (2:1). «Специя» же вышла победителем всего в одной из 12 последних игр серии А, уступив шесть раз на этом отрезке.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.84.

Футбол
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ФК Лацио
ФК Специя
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
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 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
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