13 апреля «Ювентус» и «Спортинг» сыграют в первом раунде 1/4 финала Лиги Европы. Стартовый свисток турецкого рефери Халила Мелера на «Альянц Стэдиум» прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики разглядели у туринцев больше шансов на победу. На «Ювентус» предложена котировка 1.86, что составляет примерно 53% вероятности. Ничья доступна за 3.53 (27%), успех «Спортинга» — за 4.67 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу «львов» принесет 4670 рублей в случае благоприятного исхода.

Сможете угадать победителя четвертьфинальной пары? Выход «Юве» в полуфинал оценен за 1.57, «львов» — 2.36.

Туринцы не пропускают в трех матчах плей-офф ЛЕ подряд. Поставить на «сухарь» у хозяев можно за 2.18.

Аналитики уверены, что командам скорее не удастся обменяться голами — на этот исход дан коэффициент 1.72. «Обе забьют» доступна за 2.13.

В последних пяти поединках «Спортинг» в среднем оформлял по 2.2 мяча, а «Турин» — по 1.2. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.66.

Беспроигрышная серия «львов» насчитывает уже 11 встреч. Поставить на то, что португальцы не уступят и в этот раз, можно за 2.00.

Самый вероятный счет первого матча, по версии букмекеров, победа туринцев со счетом 1:0. Этот исход оценен в 6.02.