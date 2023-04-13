«Ювентус» — «Спортинг»: где смотреть 1/4 финала Лиги Европы 13 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
13 апреля «Ювентус» и «Спортинг» сыграют в первом раунде 1/4 финала Лиги Европы. Стартовый свисток турецкого рефери Халила Мелера на «Альянц Стэдиум» прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».
Аналитики разглядели у туринцев больше шансов на победу. На «Ювентус» предложена котировка 1.86, что составляет примерно 53% вероятности. Ничья доступна за 3.53 (27%), успех «Спортинга» — за 4.67 (20%).
Ставка в 1000 рублей на победу «львов» принесет 4670 рублей в случае благоприятного исхода.
Сможете угадать победителя четвертьфинальной пары? Выход «Юве» в полуфинал оценен за 1.57, «львов» — 2.36.
Туринцы не пропускают в трех матчах плей-офф ЛЕ подряд. Поставить на «сухарь» у хозяев можно за 2.18.
Аналитики уверены, что командам скорее не удастся обменяться голами — на этот исход дан коэффициент 1.72. «Обе забьют» доступна за 2.13.
В последних пяти поединках «Спортинг» в среднем оформлял по 2.2 мяча, а «Турин» — по 1.2. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.66.
Беспроигрышная серия «львов» насчитывает уже 11 встреч. Поставить на то, что португальцы не уступят и в этот раз, можно за 2.00.
Самый вероятный счет первого матча, по версии букмекеров, победа туринцев со счетом 1:0. Этот исход оценен в 6.02.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4