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«Ювентус» — «Спортинг»: где смотреть 1/4 финала Лиги Европы 13 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг» 13 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Анхель Ди Мария («Ювентус»).
Фото Global Look Press

13 апреля «Ювентус» и «Спортинг» сыграют в первом раунде 1/4 финала Лиги Европы. Стартовый свисток турецкого рефери Халила Мелера на «Альянц Стэдиум» прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Спортинг

Аналитики разглядели у туринцев больше шансов на победу. На «Ювентус» предложена котировка 1.86, что составляет примерно 53% вероятности. Ничья доступна за 3.53 (27%), успех «Спортинга» — за 4.67 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу «львов» принесет 4670 рублей в случае благоприятного исхода.

Сможете угадать победителя четвертьфинальной пары? Выход «Юве» в полуфинал оценен за 1.57, «львов» — 2.36.

Туринцы не пропускают в трех матчах плей-офф ЛЕ подряд. Поставить на «сухарь» у хозяев можно за 2.18.

Аналитики уверены, что командам скорее не удастся обменяться голами — на этот исход дан коэффициент 1.72. «Обе забьют» доступна за 2.13.

Маркус Рэшфорд (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;) в&nbsp;матче Лиги Европы с &laquo;Бетисом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: отсутствие Рэшфорда не станет помехой для победы хозяев

В последних пяти поединках «Спортинг» в среднем оформлял по 2.2 мяча, а «Турин» — по 1.2. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.66.

Беспроигрышная серия «львов» насчитывает уже 11 встреч. Поставить на то, что португальцы не уступят и в этот раз, можно за 2.00.

Самый вероятный счет первого матча, по версии букмекеров, победа туринцев со счетом 1:0. Этот исход оценен в 6.02.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
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«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: где смотреть матч 1/4 финала Лиги Европы 13 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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