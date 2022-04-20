20 апреля 2022 года в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России состоится московское дерби — ЦСКА примет «Спартак». Игра начнется в 19.30 мск на стадионе «ВЭБ Арена», транслировать ее будут matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев — на победу ЦСКА можно поставить за 2.23 (42% вероятности). Успех «Спартака» в дерби наименее возможен, котировка — 3.50 (28%). Поставить на ничью можно за 3.30 (30%).

Верите в «Спартак»? При ставке 1000 рублей на победу красно-белых выплата в случае успеха составит 3500 рублей.

Считаете, что команда Паоло Ваноли точно не проиграет? Коэффициент на Х2 — 1.70.

Обе команды не в лучшей форме, а еще четвертьфинал Кубка — не лучшее время играть в зрелищный футбол ради болельщиков. В ожидании голов можно сделать сразу несколько ставок. Например, на тотал больше 3.5 мяча за 3.30. Или на то, что обе команды забьют, за 1.80. Можно посмотреть отдельные котировки на команды. К примеру, индивидуальный тотал больше 1.5 у ЦСКА идет с коэффициентом 1.72, меньше — 2.12. У «Спартака» аналогичная линия идет за 2.80, меньше — 1.43.

Дерби — всегда матч с накалом страстей и эмоций. Логично ожидать борьбы и нарушений — например, пенальти в игре можно взять за 2.80. Удаление оценивается котировкой 2.90. И точка, и красная карточка одновременно увеличат банк в 5.5 раза.

Аналитики считают следующие результаты наиболее вероятными:

• 1:1 - за 6.40;

• 1:0 - за 7.30;

• 2:0 - за 8.50.