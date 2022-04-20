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ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» 20 апреля 2022 года
Артем Белинин
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20 апреля 2022 года в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России состоится московское дерби — ЦСКА примет «Спартак». Игра начнется в 19.30 мск на стадионе «ВЭБ Арена», транслировать ее будут matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев — на победу ЦСКА можно поставить за 2.23 (42% вероятности). Успех «Спартака» в дерби наименее возможен, котировка — 3.50 (28%). Поставить на ничью можно за 3.30 (30%).

Верите в «Спартак»? При ставке 1000 рублей на победу красно-белых выплата в случае успеха составит 3500 рублей.

Считаете, что команда Паоло Ваноли точно не проиграет? Коэффициент на Х2 — 1.70.

Обе команды не в лучшей форме, а еще четвертьфинал Кубка — не лучшее время играть в зрелищный футбол ради болельщиков. В ожидании голов можно сделать сразу несколько ставок. Например, на тотал больше 3.5 мяча за 3.30. Или на то, что обе команды забьют, за 1.80. Можно посмотреть отдельные котировки на команды. К примеру, индивидуальный тотал больше 1.5 у ЦСКА идет с коэффициентом 1.72, меньше — 2.12. У «Спартака» аналогичная линия идет за 2.80, меньше — 1.43.

Юсуф Языджи и&nbsp;Иван Обляков (ЦСКА). ЦСКА — «Спартак»: красно-белые останутся без подарка на 100-летний юбилей в матче БЕТСИТИ Кубка России

Дерби — всегда матч с накалом страстей и эмоций. Логично ожидать борьбы и нарушений — например, пенальти в игре можно взять за 2.80. Удаление оценивается котировкой 2.90. И точка, и красная карточка одновременно увеличат банк в 5.5 раза.

Аналитики считают следующие результаты наиболее вероятными:

• 1:1 - за 6.40;

• 1:0 - за 7.30;

• 2:0 - за 8.50.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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