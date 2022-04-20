ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
20 апреля 2022 года в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России состоится московское дерби — ЦСКА примет «Спартак». Игра начнется в 19.30 мск на стадионе «ВЭБ Арена», транслировать ее будут matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев — на победу ЦСКА можно поставить за 2.23 (42% вероятности). Успех «Спартака» в дерби наименее возможен, котировка — 3.50 (28%). Поставить на ничью можно за 3.30 (30%).
Верите в «Спартак»? При ставке 1000 рублей на победу красно-белых выплата в случае успеха составит 3500 рублей.
Считаете, что команда Паоло Ваноли точно не проиграет? Коэффициент на Х2 — 1.70.
Обе команды не в лучшей форме, а еще четвертьфинал Кубка — не лучшее время играть в зрелищный футбол ради болельщиков. В ожидании голов можно сделать сразу несколько ставок. Например, на тотал больше 3.5 мяча за 3.30. Или на то, что обе команды забьют, за 1.80. Можно посмотреть отдельные котировки на команды. К примеру, индивидуальный тотал больше 1.5 у ЦСКА идет с коэффициентом 1.72, меньше — 2.12. У «Спартака» аналогичная линия идет за 2.80, меньше — 1.43.
Дерби — всегда матч с накалом страстей и эмоций. Логично ожидать борьбы и нарушений — например, пенальти в игре можно взять за 2.80. Удаление оценивается котировкой 2.90. И точка, и красная карточка одновременно увеличат банк в 5.5 раза.
Аналитики считают следующие результаты наиболее вероятными:
• 1:1 - за 6.40;
• 1:0 - за 7.30;
• 2:0 - за 8.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0