20 апреля 2022 года в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России встретятся «Алания» из Владикавказа и питерский «Зенит». Игра состоится в 17.00 мск на стадионе им. Султана Билимханова в Грозном, транслировать ее будут на matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

По прогнозам аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости из Санкт-Петербурга — безусловные фавориты. На победу «Зенита» можно поставить за 1.34 (75%), а вот у владикавказцев шансов почти нет — коэффициент на их успех — 10.5 (5%). Ничья в матче увеличит сумму ставки в 5.1 раз (20%).

Хоть немного верите в «Аланию» и магию Спартака Гогниева? При ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 5100 рублей.

«Алания» — очень боевая команда, вполне может и не проиграть в основное время. Поставить на то, что владикавказцы и правда не уступят, можно за 3.50.

Встречаются две самые атакующие команды страны, при этом «Алания» забивает даже больше «Зенита». Само собой, в таком случае нужно внимательнее обычного изучить коэффициенты на голы. Например, общий тотал матча больше 3.5 мяча можно взять за 2.65, индивидуальный тотал «Алании» больше 1 мяча оценивается котировкой 3.50, а тотал «Зенита» больше 2.5 мяча идет с коэффициентом 2.65.

В матчах с участием «Алании» в этом сезоне красные карточки были показаны более десяти раз — поставить на удаление в игре с «Зенитом» можно за 3.40. Пенальти встречались реже у владикавказцев, но суммарно с «Зенитом» их наберется немало — так что стоит подумать о ставке на 11-метровый. Коэффициент — 3.40. Пенальти и удаление увеличат сумму ставки в 5.5 раза.

Аналитики компании считают следующие три результата наиболее вероятными:

• 0:2 — за 5.90;

• 0:1 — за 6.80;

• 0:3 — за 7.80.