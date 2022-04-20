Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Алания» — «Зенит»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России «Алания» — «Зенит» 20 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой против «КАМАЗа».

20 апреля 2022 года в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России встретятся «Алания» из Владикавказа и питерский «Зенит». Игра состоится в 17.00 мск на стадионе им. Султана Билимханова в Грозном, транслировать ее будут на matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 17:00. Республиканский стадион Спартак (Владикавказ)
Алания
Зенит

По прогнозам аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости из Санкт-Петербурга — безусловные фавориты. На победу «Зенита» можно поставить за 1.34 (75%), а вот у владикавказцев шансов почти нет — коэффициент на их успех — 10.5 (5%). Ничья в матче увеличит сумму ставки в 5.1 раз (20%).

Хоть немного верите в «Аланию» и магию Спартака Гогниева? При ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 5100 рублей.

«Алания» — очень боевая команда, вполне может и не проиграть в основное время. Поставить на то, что владикавказцы и правда не уступят, можно за 3.50.

Юри Алберто против &laquo;КАМАЗа&raquo;. «Алания» — «Зенит»: матч БЕТСИТИ Кубка России приблизит Семака к треблу

Встречаются две самые атакующие команды страны, при этом «Алания» забивает даже больше «Зенита». Само собой, в таком случае нужно внимательнее обычного изучить коэффициенты на голы. Например, общий тотал матча больше 3.5 мяча можно взять за 2.65, индивидуальный тотал «Алании» больше 1 мяча оценивается котировкой 3.50, а тотал «Зенита» больше 2.5 мяча идет с коэффициентом 2.65.

В матчах с участием «Алании» в этом сезоне красные карточки были показаны более десяти раз — поставить на удаление в игре с «Зенитом» можно за 3.40. Пенальти встречались реже у владикавказцев, но суммарно с «Зенитом» их наберется немало — так что стоит подумать о ставке на 11-метровый. Коэффициент — 3.40. Пенальти и удаление увеличат сумму ставки в 5.5 раза.

Аналитики компании считают следующие три результата наиболее вероятными:

• 0:2 — за 5.90;

• 0:1 — за 6.80;

• 0:3 — за 7.80.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
0
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Ледяхов: «Для «Спартака» и ЦСКА Кубок России — последняя возможность спасти сезон»
«Енисей» — «Рубин»: казанцы пропустили три безответных гола за 40 минут
«Енисей» — «Рубин»: нападающий красноярцев Окладников сделал дубль
Бывший функционер «Спартака» назвал главный фактор, который решит исход дерби с ЦСКА
Депутат Госдумы РФ заявил, что дерби ЦСКА — «Спартак» не уступает некоторым матчам ЛЧ
«Енисей» — «Рубин»: форвард красноярцев Окладников открыл счет в начале первого тайма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Алания» — «Зенит»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости