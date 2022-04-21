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«Леванте» — «Севилья»: прогноз на матч ла лиги 21 апреля 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Леванте» — «Севилья» 21 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Даниэль Гомес в матче против «Гранады».
Фото Global Look Press

21 апреля в матче 33-го тура Примеры сыграют «Леванте» и «Севилья». Матч начнется в 20.00 мск на стадионе «Сьюдад да Валенсия» и будет транслировать на «Okko Спорт». Команды занимают 19-е и третье места соответственно.

Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 20:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Севилья

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Севилью», на победу гостей можно поставить за 2.17 (46%). Коэффициент на победу «Леванте» значительно больше — 3.40 (29%). Еще чуть выше котировка на ничью, ее можно взять за 3.50 (25%).

При ставке 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если верите, что «Леванте» за счет «Севильи» стартует со дна таблицы, можете взять 1Х за 1.74.

Хозяева играют весело, очень много забивают и пропускают. В игре такой команды с одним из лидеров чемпионата логично взглянуть на тотал больше трех мячей, коэффициент на событие — 2.50. Обратный исход можно взять за 1.47.

Индивидуальные тоталы тоже достойны внимания в такой встрече. Если верите, что «Леванте» забьет больше 1.5 мяча, можете поставить на это с котировкой 2.90. «Севилью» можно взять чуть выше: больше двух мячей — за 3.50.

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Из-за открытой игры «Леванте» напрашивается вариант «обе забьют» за 1.81.

Хозяева сражаются за выживание в ла лиге, а значит, биться будут ожесточенно. Если считаете так, есть несколько линий на различные нарушения — например, пенальти за 2.85. Или удаление за 4.00. Можно взять и все вместе за 7.50.

Аналитики компании считают самым вероятным точным счетом ничью 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Леванте» — «Севилья»

Не стоит обманываться тем, что «Леванте» почти без шансов в подвале. До спасительной 17-й строчки всего шесть баллов, время еще есть — и хозяева будут цепляться. «Севилья» сейчас не тот соперник, который может легко разбираться с вылетающими командами, — у команды всего одна победа в последних нескольких турах. А «Леванте» был неплох, настрелял 3.00 xG праймовой «Барселоне», и каталонцы победили только благодаря голу Люка де Йонга.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Леванте
ФК Севилья
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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