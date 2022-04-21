«Леванте» — «Севилья»: прогноз на матч ла лиги 21 апреля 2022 года
21 апреля в матче 33-го тура Примеры сыграют «Леванте» и «Севилья». Матч начнется в 20.00 мск на стадионе «Сьюдад да Валенсия» и будет транслировать на «Okko Спорт». Команды занимают 19-е и третье места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Севилью», на победу гостей можно поставить за 2.17 (46%). Коэффициент на победу «Леванте» значительно больше — 3.40 (29%). Еще чуть выше котировка на ничью, ее можно взять за 3.50 (25%).
При ставке 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3500 рублей.
Если верите, что «Леванте» за счет «Севильи» стартует со дна таблицы, можете взять 1Х за 1.74.
Хозяева играют весело, очень много забивают и пропускают. В игре такой команды с одним из лидеров чемпионата логично взглянуть на тотал больше трех мячей, коэффициент на событие — 2.50. Обратный исход можно взять за 1.47.
Индивидуальные тоталы тоже достойны внимания в такой встрече. Если верите, что «Леванте» забьет больше 1.5 мяча, можете поставить на это с котировкой 2.90. «Севилью» можно взять чуть выше: больше двух мячей — за 3.50.
Из-за открытой игры «Леванте» напрашивается вариант «обе забьют» за 1.81.
Хозяева сражаются за выживание в ла лиге, а значит, биться будут ожесточенно. Если считаете так, есть несколько линий на различные нарушения — например, пенальти за 2.85. Или удаление за 4.00. Можно взять и все вместе за 7.50.
Аналитики компании считают самым вероятным точным счетом ничью 1:1 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Леванте» — «Севилья»
Не стоит обманываться тем, что «Леванте» почти без шансов в подвале. До спасительной 17-й строчки всего шесть баллов, время еще есть — и хозяева будут цепляться. «Севилья» сейчас не тот соперник, который может легко разбираться с вылетающими командами, — у команды всего одна победа в последних нескольких турах. А «Леванте» был неплох, настрелял 3.00 xG праймовой «Барселоне», и каталонцы победили только благодаря голу Люка де Йонга.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0