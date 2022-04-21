21 апреля в матче 33-го тура Примеры сыграют «Леванте» и «Севилья». Матч начнется в 20.00 мск на стадионе «Сьюдад да Валенсия» и будет транслировать на «Okko Спорт». Команды занимают 19-е и третье места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Севилью», на победу гостей можно поставить за 2.17 (46%). Коэффициент на победу «Леванте» значительно больше — 3.40 (29%). Еще чуть выше котировка на ничью, ее можно взять за 3.50 (25%).

При ставке 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если верите, что «Леванте» за счет «Севильи» стартует со дна таблицы, можете взять 1Х за 1.74.

Хозяева играют весело, очень много забивают и пропускают. В игре такой команды с одним из лидеров чемпионата логично взглянуть на тотал больше трех мячей, коэффициент на событие — 2.50. Обратный исход можно взять за 1.47.

Индивидуальные тоталы тоже достойны внимания в такой встрече. Если верите, что «Леванте» забьет больше 1.5 мяча, можете поставить на это с котировкой 2.90. «Севилью» можно взять чуть выше: больше двух мячей — за 3.50.

Из-за открытой игры «Леванте» напрашивается вариант «обе забьют» за 1.81.

Хозяева сражаются за выживание в ла лиге, а значит, биться будут ожесточенно. Если считаете так, есть несколько линий на различные нарушения — например, пенальти за 2.85. Или удаление за 4.00. Можно взять и все вместе за 7.50.

Аналитики компании считают самым вероятным точным счетом ничью 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Леванте» — «Севилья»

Не стоит обманываться тем, что «Леванте» почти без шансов в подвале. До спасительной 17-й строчки всего шесть баллов, время еще есть — и хозяева будут цепляться. «Севилья» сейчас не тот соперник, который может легко разбираться с вылетающими командами, — у команды всего одна победа в последних нескольких турах. А «Леванте» был неплох, настрелял 3.00 xG праймовой «Барселоне», и каталонцы победили только благодаря голу Люка де Йонга.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.74.