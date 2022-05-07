ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 7 мая 2022 года
7 мая 2022 года в центральном матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА на «ВТБ Арене» примет «Сочи». Матч между третьей и четвертой командами РПЛ начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Вячеславом Безбородовым.
ЦСКА — небольшой фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 2.23, вероятность исхода — примерно 44%. Котировка на победу «Сочи» чуть выше — 3.10 (32%). На ничью — 3.80 (24%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.
Если уверены, что южане по итогам матча не отдадут третье место в таблице, Х2 можно взять за 1.70.
Аналитики предполагают, что игра получится результативной. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.90, на ТМ 2.5 — 1.97.
В пяти последних матчах между командами дважды был назначен пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече можно поставить за 2.35. Чуть дороже идет вариант с удалением — 2.95.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»
Армейцы выйдут на матч без Игоря Акинфеева, и это важнейшая потеря для команды. Два запасных вратаря — ребята до 20 лет и без серьезного опыта. Им будет сложно мгновенно наладить коммуникацию с защитниками, и это станет большим бонусом для «Сочи». Гости наверняка забьют не один мяч, но ЦСКА тоже без гола уйти не должен.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 3.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0