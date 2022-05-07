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ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 7 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 7 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи (ЦСКА).
Фото Global Look Press

7 мая 2022 года в центральном матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА на «ВТБ Арене» примет «Сочи». Матч между третьей и четвертой командами РПЛ начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Вячеславом Безбородовым.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

ЦСКА — небольшой фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 2.23, вероятность исхода — примерно 44%. Котировка на победу «Сочи» чуть выше — 3.10 (32%). На ничью — 3.80 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.

Если уверены, что южане по итогам матча не отдадут третье место в таблице, Х2 можно взять за 1.70.

Аналитики предполагают, что игра получится результативной. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.90, на ТМ 2.5 — 1.97.

В пяти последних матчах между командами дважды был назначен пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече можно поставить за 2.35. Чуть дороже идет вариант с удалением — 2.95.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.50;

  • 1:0 — за 7.90;

  • 2:1 — за 8.60.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

Армейцы выйдут на матч без Игоря Акинфеева, и это важнейшая потеря для команды. Два запасных вратаря — ребята до 20 лет и без серьезного опыта. Им будет сложно мгновенно наладить коммуникацию с защитниками, и это станет большим бонусом для «Сочи». Гости наверняка забьют не один мяч, но ЦСКА тоже без гола уйти не должен.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 3.60.

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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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«Урал» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Краснодар

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Спартак

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Арсенал Т

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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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