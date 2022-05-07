7 мая 2022 года в центральном матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА на «ВТБ Арене» примет «Сочи». Матч между третьей и четвертой командами РПЛ начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Вячеславом Безбородовым.

ЦСКА — небольшой фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 2.23, вероятность исхода — примерно 44%. Котировка на победу «Сочи» чуть выше — 3.10 (32%). На ничью — 3.80 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.

Если уверены, что южане по итогам матча не отдадут третье место в таблице, Х2 можно взять за 1.70.

Аналитики предполагают, что игра получится результативной. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.90, на ТМ 2.5 — 1.97.

В пяти последних матчах между командами дважды был назначен пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече можно поставить за 2.35. Чуть дороже идет вариант с удалением — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

Армейцы выйдут на матч без Игоря Акинфеева, и это важнейшая потеря для команды. Два запасных вратаря — ребята до 20 лет и без серьезного опыта. Им будет сложно мгновенно наладить коммуникацию с защитниками, и это станет большим бонусом для «Сочи». Гости наверняка забьют не один мяч, но ЦСКА тоже без гола уйти не должен.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 3.60.