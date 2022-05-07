«Урал» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
7 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Урал» примет «Спартак» на «Екатеринбург Арене». Игра начнется в 14.00 мск, транслировать ее будет «Матч! Премьер». Начало эфира — в 13.55 мск. В турнирной таблице команды занимают 14-е и десятое места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи гостей. Котировка на победу «Спартака» — 2.20, это примерно 44% вероятности. Успех «Урала» можно взять за 3.40 (29%), коэффициент на ничью — 3.50 (27%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Урала» в случае успеха хозяев выплата составит 3400 рублей.
Считаете, что «Урал» огорчит Паоло Ваноли? Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно за 1.72.
В шести из десяти последних матчей с участием «Урала» в РПЛ было забито больше двух мячей, в играх «Спартака» это случилось пять раз. Котировка на ТБ 2.5 — 2.13, обратный исход — 1.77.
Ставка «обе забьют» прошла в шести из десяти игр «Урала» и в пяти матчах «Спартака». Обмен голами в предстоящей встрече можно взять за 1.90.
Коэффициент на пенальти — 2.35. На удаление шансов чуть меньше, а котировка выше — 2.95. Оба события в одном можно взять за 5.50.
Три наиболее вероятных счета выглядят так:
• 1:1 - за 6.20;
• 0:1 - за 6.60;
• 1:2 - за 8.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0