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«Урал» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Урал» — «Спартак» 7 мая 2022 года
Артем Белинин
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Фото ФК «Спартак»

7 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Урал» примет «Спартак» на «Екатеринбург Арене». Игра начнется в 14.00 мск, транслировать ее будет «Матч! Премьер». Начало эфира — в 13.55 мск. В турнирной таблице команды занимают 14-е и десятое места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи гостей. Котировка на победу «Спартака» — 2.20, это примерно 44% вероятности. Успех «Урала» можно взять за 3.40 (29%), коэффициент на ничью — 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Урала» в случае успеха хозяев выплата составит 3400 рублей.

Считаете, что «Урал» огорчит Паоло Ваноли? Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно за 1.72.

В шести из десяти последних матчей с участием «Урала» в РПЛ было забито больше двух мячей, в играх «Спартака» это случилось пять раз. Котировка на ТБ 2.5 — 2.13, обратный исход — 1.77.

Паоло Ваноли (&laquo;Спартак&raquo;). «Урал» — «Спартак»: Ваноли едет за последней победой в РПЛ?

Ставка «обе забьют» прошла в шести из десяти игр «Урала» и в пяти матчах «Спартака». Обмен голами в предстоящей встрече можно взять за 1.90.

Коэффициент на пенальти — 2.35. На удаление шансов чуть меньше, а котировка выше — 2.95. Оба события в одном можно взять за 5.50.

Три наиболее вероятных счета выглядят так:

• 1:1 - за 6.20;

• 0:1 - за 6.60;

• 1:2 - за 8.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
0
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«Урал» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 7 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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