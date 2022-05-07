7 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Урал» примет «Спартак» на «Екатеринбург Арене». Игра начнется в 14.00 мск, транслировать ее будет «Матч! Премьер». Начало эфира — в 13.55 мск. В турнирной таблице команды занимают 14-е и десятое места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи гостей. Котировка на победу «Спартака» — 2.20, это примерно 44% вероятности. Успех «Урала» можно взять за 3.40 (29%), коэффициент на ничью — 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Урала» в случае успеха хозяев выплата составит 3400 рублей.

Считаете, что «Урал» огорчит Паоло Ваноли? Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно за 1.72.

В шести из десяти последних матчей с участием «Урала» в РПЛ было забито больше двух мячей, в играх «Спартака» это случилось пять раз. Котировка на ТБ 2.5 — 2.13, обратный исход — 1.77.

Ставка «обе забьют» прошла в шести из десяти игр «Урала» и в пяти матчах «Спартака». Обмен голами в предстоящей встрече можно взять за 1.90.

Коэффициент на пенальти — 2.35. На удаление шансов чуть меньше, а котировка выше — 2.95. Оба события в одном можно взять за 5.50.

Три наиболее вероятных счета выглядят так:

• 1:1 - за 6.20;

• 0:1 - за 6.60;

• 1:2 - за 8.70.