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ЦСКА — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Сочи» 7 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Чидера Эджуке перед матчем с «Ахматом».

7 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Сочи». Игра начнется в 19.00 мск, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск. Команды — соседи по турнирной таблице, занимают четвертое и третье места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу ЦСКА можно поставить за 2.23, это примерно 45% вероятности. Успех «Сочи» оценивается котировкой 3.10 (32%), коэффициент на ничью — 3.80 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

На то, что гости с юга России не проиграют, можно поставить за 1.70.

ЦСКА и его соперники лишь в четырех из десяти последних матчей РПЛ пробили тотал больше 2.5, «Сочи» — в шести из десяти встреч. Котировка на ТБ 2.5 в предстоящей игре — 1.90, на ТМ 2.5 — 1.97.

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Армейцы в половине из десяти матчей чемпионата обменялись голами с соперниками, «Сочи» — в четырех случаях из десяти. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.10.

На удаление в матче котировка 2.95, на пенальти — 2.35. Комбо из пенальти и удаления можно взять за 5.50.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:1 - за 6.50;

• 1:0 - за 7.90;

• 2:1 - за 8.60.

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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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Краснодар

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