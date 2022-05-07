ЦСКА — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
7 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Сочи». Игра начнется в 19.00 мск, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск. Команды — соседи по турнирной таблице, занимают четвертое и третье места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу ЦСКА можно поставить за 2.23, это примерно 45% вероятности. Успех «Сочи» оценивается котировкой 3.10 (32%), коэффициент на ничью — 3.80 (23%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» в случае успеха выплата составит 3100 рублей.
На то, что гости с юга России не проиграют, можно поставить за 1.70.
ЦСКА и его соперники лишь в четырех из десяти последних матчей РПЛ пробили тотал больше 2.5, «Сочи» — в шести из десяти встреч. Котировка на ТБ 2.5 в предстоящей игре — 1.90, на ТМ 2.5 — 1.97.
Армейцы в половине из десяти матчей чемпионата обменялись голами с соперниками, «Сочи» — в четырех случаях из десяти. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.10.
На удаление в матче котировка 2.95, на пенальти — 2.35. Комбо из пенальти и удаления можно взять за 5.50.
Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:
• 1:1 - за 6.50;
• 1:0 - за 7.90;
• 2:1 - за 8.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
9
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0