7 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Сочи». Игра начнется в 19.00 мск, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск. Команды — соседи по турнирной таблице, занимают четвертое и третье места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу ЦСКА можно поставить за 2.23, это примерно 45% вероятности. Успех «Сочи» оценивается котировкой 3.10 (32%), коэффициент на ничью — 3.80 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

На то, что гости с юга России не проиграют, можно поставить за 1.70.

ЦСКА и его соперники лишь в четырех из десяти последних матчей РПЛ пробили тотал больше 2.5, «Сочи» — в шести из десяти встреч. Котировка на ТБ 2.5 в предстоящей игре — 1.90, на ТМ 2.5 — 1.97.

Армейцы в половине из десяти матчей чемпионата обменялись голами с соперниками, «Сочи» — в четырех случаях из десяти. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.10.

На удаление в матче котировка 2.95, на пенальти — 2.35. Комбо из пенальти и удаления можно взять за 5.50.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:1 - за 6.50;

• 1:0 - за 7.90;

• 2:1 - за 8.60.