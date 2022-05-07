«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 7 мая 2022 года
В 36-м туре чемпионата Англии фанатов ждет суперматч — «Ливерпуль» Юргена Клоппа сойдется на «Энфилде» с «Тоттенхэмом» Антонио Конте. Игра состоится 7 мая 2022 года в 21.45 по московскому времени. Отработает ее опытный арбитр Майкл Оливер.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают победу «Ливерпуля». На победу красных можно поставить с коэффициентом 1.45, это примерно 68% вероятности. Второй по котировкам вариант в линии — ничья, она доступна за 5.00 (20%). Победа «Тоттенхэма» идет за наиболее высокий коэффициент — 6.80 (12%).
Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 5000 в случае «мирного» исхода.
Матч первого круга завершился вничью 2:2. Если верите, что «шпоры» снова не проиграют, можете взять Х2 за 2.90.
Команды играют друг с другом очень результативно: в десяти последних матчах всего дважды забили меньше трех мячей. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.55, на ТМ 2.5 — 2.46.
Приятная котировка у варианта «обе забьют» — 1.71. Обратный исход оценен в 2.14.
Резкие Мане, Салах и Диас из «Ливерпуля», Кейна и Сона со стороны «Тоттенхэма» способны заработать пенальти. Поставить на 11-метровый в игре можно за 2.40.
Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа хозяев 2:0 за 7.80.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
«Ливерпуль» неудачно сыграл в обороне в ответном матче против «Вильярреала» и доказал, что плывет под давлением соперника. Так было во встречах с «Сити» и «Бенфикой». «Тоттенхэм» и его подвижная атака тоже доставят хлопот Ван Дейку с партнерами, но «Ливерпуль» все равно равно должен выиграть. Уж слишком давит на гостей магия «Энфилда» — «шпоры» взяли там очки только в двух матчах из последних десяти.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.06.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
9
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0