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Сегодня, 15:15

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 7 мая 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 7 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах и Фабиньо («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

В 36-м туре чемпионата Англии фанатов ждет суперматч — «Ливерпуль» Юргена Клоппа сойдется на «Энфилде» с «Тоттенхэмом» Антонио Конте. Игра состоится 7 мая 2022 года в 21.45 по московскому времени. Отработает ее опытный арбитр Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
07 мая, 21:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Тоттенхэм

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают победу «Ливерпуля». На победу красных можно поставить с коэффициентом 1.45, это примерно 68% вероятности. Второй по котировкам вариант в линии — ничья, она доступна за 5.00 (20%). Победа «Тоттенхэма» идет за наиболее высокий коэффициент — 6.80 (12%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 5000 в случае «мирного» исхода.

Матч первого круга завершился вничью 2:2. Если верите, что «шпоры» снова не проиграют, можете взять Х2 за 2.90.

Команды играют друг с другом очень результативно: в десяти последних матчах всего дважды забили меньше трех мячей. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.55, на ТМ 2.5 — 2.46.

Приятная котировка у варианта «обе забьют» — 1.71. Обратный исход оценен в 2.14.

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Резкие Мане, Салах и Диас из «Ливерпуля», Кейна и Сона со стороны «Тоттенхэма» способны заработать пенальти. Поставить на 11-метровый в игре можно за 2.40.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа хозяев 2:0 за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» неудачно сыграл в обороне в ответном матче против «Вильярреала» и доказал, что плывет под давлением соперника. Так было во встречах с «Сити» и «Бенфикой». «Тоттенхэм» и его подвижная атака тоже доставят хлопот Ван Дейку с партнерами, но «Ливерпуль» все равно равно должен выиграть. Уж слишком давит на гостей магия «Энфилда» — «шпоры» взяли там очки только в двух матчах из последних десяти.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.06.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 7 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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