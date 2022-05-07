В 36-м туре чемпионата Англии фанатов ждет суперматч — «Ливерпуль» Юргена Клоппа сойдется на «Энфилде» с «Тоттенхэмом» Антонио Конте. Игра состоится 7 мая 2022 года в 21.45 по московскому времени. Отработает ее опытный арбитр Майкл Оливер.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают победу «Ливерпуля». На победу красных можно поставить с коэффициентом 1.45, это примерно 68% вероятности. Второй по котировкам вариант в линии — ничья, она доступна за 5.00 (20%). Победа «Тоттенхэма» идет за наиболее высокий коэффициент — 6.80 (12%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 5000 в случае «мирного» исхода.

Матч первого круга завершился вничью 2:2. Если верите, что «шпоры» снова не проиграют, можете взять Х2 за 2.90.

Команды играют друг с другом очень результативно: в десяти последних матчах всего дважды забили меньше трех мячей. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.55, на ТМ 2.5 — 2.46.

Приятная котировка у варианта «обе забьют» — 1.71. Обратный исход оценен в 2.14.

Резкие Мане, Салах и Диас из «Ливерпуля», Кейна и Сона со стороны «Тоттенхэма» способны заработать пенальти. Поставить на 11-метровый в игре можно за 2.40.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа хозяев 2:0 за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» неудачно сыграл в обороне в ответном матче против «Вильярреала» и доказал, что плывет под давлением соперника. Так было во встречах с «Сити» и «Бенфикой». «Тоттенхэм» и его подвижная атака тоже доставят хлопот Ван Дейку с партнерами, но «Ливерпуль» все равно равно должен выиграть. Уж слишком давит на гостей магия «Энфилда» — «шпоры» взяли там очки только в двух матчах из последних десяти.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.06.