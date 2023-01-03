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Сегодня, 22:15

«Челси» хочет купить звезду чемпионата мира. Поможет ли это преодолеть кризис?

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 5 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press
В последнем матче синие не обыграли один из слабейших клубов лиги.

Команда Грэма Поттера выиграла группу Лиги чемпионов, но в чемпионате идет только девятой — ниже «Фулхэма» и «Брентфорда». От тройки лидеров лондонцев отделяют уже девять очков, поэтому рассчитывать на медали становится все тяжелее. Возможно, улучшить игру синим поможет покупка Энцо Фернандеса — одной из звезд чемпионата мира в Катаре.

Правда, до игры против «Манчестер Сити» полузащитник «Бенфики» в Лондон не приедет. Что покажут лондонцы без него? Делайте ставки на этот матч и другие события в БЕТСИТИ — получите бонус до 100 000 рублей новым игрокам!

Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Манчестер Сити»

Игра 19-го тура чемпионата Англии пройдет 5 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Пол Тирни. В России матч показан не будет.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
05 янв, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ 5 января 2023 года

«Челси» страшно лихорадит в этом сезоне: в 16 матчах АПЛ синие потерпели пять поражений и четырежды сыграли вничью. Лондонцы проиграли «Брайтону» (1:4), «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (1:2), делили очки с «Брентфордом» (0:0) и «Ноттингемом» в последнем туре (1:1). В Лиге чемпионов тоже не все было гладко: на старте группового этапа возникли проблемы с загребским «Динамо» (0:1) и «Зальцбургом» (1:1).

Приход Грэма Поттера на замену Антонио Конте не только не исправил ситуацию, но и добавил хлопот. Плюс мешают частые травмы лидеров, главная из которых — отсутствие Н'Голо Канте. Француз, который играл большую роль в победах синих, провел в этом сезоне всего два матча. А теперь вообще появилась информация, что он покинет команду летом — именно тогда истечет его контракт с клубом, а основным претендентом на него медиа называют «Барселону».

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Скорее всего, заменой французу станет Энцо Фернандес — лучший молодой игрок прошедшего в Катаре чемпионата мира. 21-летний футболист стал главным открытием турнира и лидером полузащиты сборной Аргентины, хотя начинал мундиаль на скамейке. По данным СМИ, синие заплатят за него 127 млн евро.

Энцо должен добавить спокойствия полузащите команды и выступить связующим звеном между обороной и атакой. Но в игре с «Сити» 5 января «Челси» придется справляться имеющимися резервами. А с учетом того, что команда не может обыграть даже «Ноттингем», рассчитывать на победу будет тяжело.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Манчестер Сити», на победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.66. Вероятность исхода — 60%. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Челси» — за 5.50 (16%).

«Сити» после паузы выглядит здорово: обыграл «Ливерпуль» (3:2) и «Лидс» (3:1), при этом не справился с «Эвертоном» (1:1). А лидером команды Пепа Гвардиолы остается Эрлин Холанн, который забил четыре мяча. Он и станет палачом «Челси», который не мог сдержать и менее топовых нападающих.

Прогноз от «СЭ»: победа «Манчестер Сити» за 1.66.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
8
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
9
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
10
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 - : -
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 - : -
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 - : -
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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