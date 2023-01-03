«Челси» хочет купить звезду чемпионата мира. Поможет ли это преодолеть кризис?
Команда Грэма Поттера выиграла группу Лиги чемпионов, но в чемпионате идет только девятой — ниже «Фулхэма» и «Брентфорда». От тройки лидеров лондонцев отделяют уже девять очков, поэтому рассчитывать на медали становится все тяжелее. Возможно, улучшить игру синим поможет покупка Энцо Фернандеса — одной из звезд чемпионата мира в Катаре.
Правда, до игры против «Манчестер Сити» полузащитник «Бенфики» в Лондон не приедет. Что покажут лондонцы без него? Делайте ставки на этот матч и другие события в БЕТСИТИ — получите бонус до 100 000 рублей новым игрокам!
Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Манчестер Сити»
Игра 19-го тура чемпионата Англии пройдет 5 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Пол Тирни. В России матч показан не будет.
«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ 5 января 2023 года
«Челси» страшно лихорадит в этом сезоне: в 16 матчах АПЛ синие потерпели пять поражений и четырежды сыграли вничью. Лондонцы проиграли «Брайтону» (1:4), «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (1:2), делили очки с «Брентфордом» (0:0) и «Ноттингемом» в последнем туре (1:1). В Лиге чемпионов тоже не все было гладко: на старте группового этапа возникли проблемы с загребским «Динамо» (0:1) и «Зальцбургом» (1:1).
Приход Грэма Поттера на замену Антонио Конте не только не исправил ситуацию, но и добавил хлопот. Плюс мешают частые травмы лидеров, главная из которых — отсутствие Н'Голо Канте. Француз, который играл большую роль в победах синих, провел в этом сезоне всего два матча. А теперь вообще появилась информация, что он покинет команду летом — именно тогда истечет его контракт с клубом, а основным претендентом на него медиа называют «Барселону».
Скорее всего, заменой французу станет Энцо Фернандес — лучший молодой игрок прошедшего в Катаре чемпионата мира. 21-летний футболист стал главным открытием турнира и лидером полузащиты сборной Аргентины, хотя начинал мундиаль на скамейке. По данным СМИ, синие заплатят за него 127 млн евро.
Энцо должен добавить спокойствия полузащите команды и выступить связующим звеном между обороной и атакой. Но в игре с «Сити» 5 января «Челси» придется справляться имеющимися резервами. А с учетом того, что команда не может обыграть даже «Ноттингем», рассчитывать на победу будет тяжело.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Манчестер Сити», на победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.66. Вероятность исхода — 60%. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Челси» — за 5.50 (16%).
«Сити» после паузы выглядит здорово: обыграл «Ливерпуль» (3:2) и «Лидс» (3:1), при этом не справился с «Эвертоном» (1:1). А лидером команды Пепа Гвардиолы остается Эрлин Холанн, который забил четыре мяча. Он и станет палачом «Челси», который не мог сдержать и менее топовых нападающих.
Прогноз от «СЭ»: победа «Манчестер Сити» за 1.66.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
8
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|
9
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
10
|Брайтон
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|
11
|Кр. Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|
12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Лидс
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|
15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|
16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|
18
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
|2.01
|20:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|3 : 1
|3.01
|22:45
|
Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|3.01
|22:45
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|3.01
|22:45
|
Лестер – Фулхэм
|- : -
|3.01
|23:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|4.01
|22:30
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|- : -
|4.01
|22:45
|
Лидс – Вест Хэм
|- : -
|4.01
|23:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|4.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|5.01
|23:00
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2