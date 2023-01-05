«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 5 января 2023 года
5 января в чемпионате Англии состоится интригующий матч топ-команд — «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток арбитра Пола Тирни прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Сити» на победу более высокими. Взять ее можно с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Челси» — за 5.40 (17%).
При ставке в 1000 рублей на синих выигрыш составит 5400 рублей, а чистая прибыль — 4400 рублей.
На то, что лондонцы не проиграют, котировка — 2.27. Правда, три последние встречи остались за «Сити».
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.
Вариант «обе забьют» доступен за 1.78, противоположное условие — за 2.04.
От кого ждете голов? На точный удар Эрлинга Холанна коэффициент — 1.70. За 3.50 можно взять Кевина де Брейне, за 4.00 — Кая Хаверца, Рахима Стерлинга и Бернарду Силву.
Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»
«Челси» находится в кризисе: в последнем туре синие не обыграли даже «Ноттингем» (1:1), а ранее проигрывали «Брайтону» (1:4), «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (1:2). «Сити» лондонцы два месяца назад уступили в Кубке лиги — 0:2.
«Горожане» в лучшей форме, а еще у них есть Эрлинг Холанн, который забил четыре мяча в трех играх после перерыва. Гости должны набрать очередные три очка, чтобы компенсировать обидную потерю двух баллов в игре с «Эвертоном» (1:1).
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2