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«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 5 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 5 января 2023 года
Евгений Коростелев
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5 января в чемпионате Англии состоится интригующий матч топ-команд — «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток арбитра Пола Тирни прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
05 янв, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Сити» на победу более высокими. Взять ее можно с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Челси» — за 5.40 (17%).

При ставке в 1000 рублей на синих выигрыш составит 5400 рублей, а чистая прибыль — 4400 рублей.

На то, что лондонцы не проиграют, котировка — 2.27. Правда, три последние встречи остались за «Сити».

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.78, противоположное условие — за 2.04.

От кого ждете голов? На точный удар Эрлинга Холанна коэффициент — 1.70. За 3.50 можно взять Кевина де Брейне, за 4.00 — Кая Хаверца, Рахима Стерлинга и Бернарду Силву.

Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 и минимальная победа «Сити» — за 7.30;

  • успех «горожан» 2:0 и 2:1 — за 7.90.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

«Челси» находится в кризисе: в последнем туре синие не обыграли даже «Ноттингем» (1:1), а ранее проигрывали «Брайтону» (1:4), «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (1:2). «Сити» лондонцы два месяца назад уступили в Кубке лиги — 0:2.

«Горожане» в лучшей форме, а еще у них есть Эрлинг Холанн, который забил четыре мяча в трех играх после перерыва. Гости должны набрать очередные три очка, чтобы компенсировать обидную потерю двух баллов в игре с «Эвертоном» (1:1).

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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