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Сегодня, 12:15

ЦСКА — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 8 апреля 2023 года

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче со СКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

8 апреля ЦСКА и СКА сойдутся в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. После трех встреч минимальное преимущество на стороне москвичей (2:1). Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажет сайт matchtv.ru, с 16.45 мск — каналы KHL и KHL Prime.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита матча: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.36, это около 41% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.70 (25%).

Считаете, что петербуржцы сравняют счет в серии? Ставка в 1000 рублей на триумф СКА при благоприятном исходе принесет 2800 рублей.

До разгромного поражения в прошлом матче петербуржцы не уступали москвичам в нынешнем плей-офф в основное время: в первой встрече проиграли в овертайме, во второй выиграли. Поставить на непоражение СКА в основное время можно за 1.58.

Армейские команды подарили один из самых долгих матчей текущего плей-офф: в стартовой игре серии выявили победителя только в третьем овертайме. Для подстраховки предложены рынки на триумф любой из команд с учетом дополнительного времени: успех ЦСКА идет за 1.78, СКА — за 2.03.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.32;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.89, Ф1(+1.5) — за 1.23.

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Аналитики считают команду Сергея Федорова серьезным фаворитом всего противостояния, поставить на выход москвичей в финал Кубка Гагарина можно за 1.50. Этот рынок на петербуржцев доступен за 2.56.

За девять встреч в этом сезоне команды лишь два раза заходили в овертайм. Поставить на наличие дополнительного времени в предстоящей игре можно за 3.70, рынок «овертайм: не будет» идет за 1.27.

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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 8 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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Дмитрий Баринов

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