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«Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург»: где смотреть матч бундеслиги 7 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург» 7 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

7 мая в 31-м туре чемпионата Германии встретятся «Боруссия Дортмунд» и «Вольфсбург». Команды сыграют на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк». Поединок начнется в 18.30 по московскому времени по свистку арбитра Марко Фрица. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует с 18.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
07 мая, 18:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Вольфсбург

Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят фаворитом хозяев. На успех «шмелей» предложен коэффициент 1.51, что соответствует 65% вероятности результата. Ничья доступна за 5.00 (19%), триумф гостей — за 5.80 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 5000 рублей, если соперники не выявят сильнейшего.

«Вольфсбург» победил в первом круге (2:0), а еще не уступил в восьми из 10 прошлых туров бундеслиги. Поставить на Х2 можно с коэффициентом 2.67.

Аналитики ожидают много голов — тотал больше 3.5 мяча дан за 2.18, ТМ 3.5 — за 1.73.

В последних пяти играх «Вольфсбург» отличался в среднем по два раза за 90 минут. ИТБ 1.5 оценен в 3.08.

Команды забили друг другу лишь в двух из 12 матчей. Обмен точными выстрелами идет за 1.61, обратный рынок — за 2.33.

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Аналитики ожидают результативный удар от Себастьена Аллера. На мяч ивуарийца можно сыграть за 2.21.

Наиболее вероятный счет — 2:1 в пользу «шмелей». На него в Olimpbet дали котировку 8.25.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вольфсбург
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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
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Краснодар

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Зенит

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