7 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге схлестнутся гранды российского футбола «Зенит» и «Спартак». Встреча команд начнется со свистком Павла Кукуяна в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.00 мск.

Букмекеры считают «Зенит» суперфаворитом встречи. Победа команды Сергея Семака оценена коэффициентом 1.48, вероятность этого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Спартака» — за 6.70 (13%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их первой за 11 лет победы в Северной столице принесет 6700 рублей, а чистая прибыль составит 5700 рублей.

«Спартак» не проиграл «Зениту» два последних матча, правда, оба они состоялись в FONBET Кубке России. На то, что красно-белые снова не уступят, можно поставить за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. В четырех из пяти последних очных встреч в Санкт-Петербурге соперники пробили «верх» по голам.

Обмен голами предложено взять за приятные 1.70. Если же вы считаете, что одна или обе команды не отличатся, тогда возьмите условие «обе забьют — нет» — за 2.17.

Встреча «Зенита» и «Спартака» — еще и противостояние лидеров гонки бомбардиров РПЛ. На гол Малкома можно поставить за 2.00, на результативный удар Промеса — за 2.90.

Эксперты настолько уверены в превосходстве хозяев, что на два забитых ими мяча выставили коэффициент меньше, чем на один гол гостей — 1.52 против 1.55.

Прогноз и ставка на 7 мая 2023 года «Зенит» — «Спартак»

Арбитры в РПЛ частенько принимают неоднозначные решения и платят за это репутацией, сталкиваясь с волнами негатива со стороны болельщиков. И это в рядовых матчах. Поэтому они все чаще пользуются подсказками и просмотрами ВАР.

Однако чемпионская встреча «Зенита» и «Спартака» — это совершенно другой уровень эмоций и ответственности, где даже не назначенный в центре поля штрафной станет предметом обсуждений. Что уж говорить о других эпизодах, которых в предстоящей игре будет множество. Поэтому нет сомнений, что Павел Кукуян не только будет частенько прислушиваться к нашептываниям в наушник, но и хотя бы раз сбегает посмотреть повтор самостоятельно.

Рекомендуемая ставка: в игре будет видеопросмотр за 1.80.