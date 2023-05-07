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«Зенит» — «Спартак»: боязнь ошибки приведет арбитра к экрану ВАР

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 7 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Соболев.
Фото Global Look Press

7 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге схлестнутся гранды российского футбола «Зенит» и «Спартак». Встреча команд начнется со свистком Павла Кукуяна в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Букмекеры считают «Зенит» суперфаворитом встречи. Победа команды Сергея Семака оценена коэффициентом 1.48, вероятность этого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Спартака» — за 6.70 (13%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их первой за 11 лет победы в Северной столице принесет 6700 рублей, а чистая прибыль составит 5700 рублей.

«Спартак» не проиграл «Зениту» два последних матча, правда, оба они состоялись в FONBET Кубке России. На то, что красно-белые снова не уступят, можно поставить за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. В четырех из пяти последних очных встреч в Санкт-Петербурге соперники пробили «верх» по голам.

Обмен голами предложено взять за приятные 1.70. Если же вы считаете, что одна или обе команды не отличатся, тогда возьмите условие «обе забьют — нет» — за 2.17.

Встреча «Зенита» и «Спартака» — еще и противостояние лидеров гонки бомбардиров РПЛ. На гол Малкома можно поставить за 2.00, на результативный удар Промеса — за 2.90.

Эксперты настолько уверены в превосходстве хозяев, что на два забитых ими мяча выставили коэффициент меньше, чем на один гол гостей — 1.52 против 1.55.

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Прогноз и ставка на 7 мая 2023 года «Зенит» — «Спартак»

Арбитры в РПЛ частенько принимают неоднозначные решения и платят за это репутацией, сталкиваясь с волнами негатива со стороны болельщиков. И это в рядовых матчах. Поэтому они все чаще пользуются подсказками и просмотрами ВАР.

Однако чемпионская встреча «Зенита» и «Спартака» — это совершенно другой уровень эмоций и ответственности, где даже не назначенный в центре поля штрафной станет предметом обсуждений. Что уж говорить о других эпизодах, которых в предстоящей игре будет множество. Поэтому нет сомнений, что Павел Кукуян не только будет частенько прислушиваться к нашептываниям в наушник, но и хотя бы раз сбегает посмотреть повтор самостоятельно.

Рекомендуемая ставка: в игре будет видеопросмотр за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 7 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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