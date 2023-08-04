«Фейеноорд» — ПСВ: прогноз на Суперкубок Нидерландов 4 августа 2023 года
4 августа в Роттердаме состоится первый официальный матч нидерландского футбольного сезона — в битве за Суперкубок страны сойдутся «Фейеноорд» и ПСВ. Игра пройдет на арене «де Куйп» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Обслужит матч арбитр Аллард Линдхуд.
«Фейеноорд» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу чемпиона Нидерландов в основное время можно поставить с коэффициентом 2.21, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), успех ПСВ — за 3.24 (30%).
Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их выигрыша по итогам 90 минут выплата составит 3240 рублей.
На то, что матч завершится вничью или победой ПСВ, выставлена котировка — 1.70.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.
Обмен результативными ударами можно взять за 1.63, вариант «обе забьют — нет» — за 2.27.
Можете присмотреться к комбинации точных исходов — счет 1:0, 2:0 или 3:0 в пользу «Фейеноорда» доступен за 3.61.
Прогноз и ставка на матч «Фейеноорд» — ПСВ
Тотал больше 2.5 мяча в матче нидерландских команд — натуральная золотая жила. В эредивизи это условие проходит крайне часто, потому что для соперников важно устроить шоу, заиграться в атаку и получить удовольствие самим. «Фейеноорд» и ПСВ — два ярких пропагандиста этого культа.
Неудивительно, что игры между этими клубами почти всегда становятся веселыми — «верх» прошел в семи случаях из 10. Да, сейчас на кону важный трофей, но вряд ли это помешает двум из трех самых результативных команд прошлого сезона пофеерить.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0