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Сегодня, 10:15

«Фейеноорд» — ПСВ: прогноз на Суперкубок Нидерландов 4 августа 2023 года

Прогноз на матч Суперкубка Нидерландов «Фейеноорд» — ПСВ 4 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Ноа Ланг.
Фото Getty Images

4 августа в Роттердаме состоится первый официальный матч нидерландского футбольного сезона — в битве за Суперкубок страны сойдутся «Фейеноорд» и ПСВ. Игра пройдет на арене «де Куйп» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Обслужит матч арбитр Аллард Линдхуд.

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«Фейеноорд» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу чемпиона Нидерландов в основное время можно поставить с коэффициентом 2.21, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), успех ПСВ — за 3.24 (30%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их выигрыша по итогам 90 минут выплата составит 3240 рублей.

На то, что матч завершится вничью или победой ПСВ, выставлена котировка — 1.70.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.63, вариант «обе забьют — нет» — за 2.27.

Можете присмотреться к комбинации точных исходов — счет 1:0, 2:0 или 3:0 в пользу «Фейеноорда» доступен за 3.61.

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Прогноз и ставка на матч «Фейеноорд» — ПСВ

Тотал больше 2.5 мяча в матче нидерландских команд — натуральная золотая жила. В эредивизи это условие проходит крайне часто, потому что для соперников важно устроить шоу, заиграться в атаку и получить удовольствие самим. «Фейеноорд» и ПСВ — два ярких пропагандиста этого культа.

Неудивительно, что игры между этими клубами почти всегда становятся веселыми — «верх» прошел в семи случаях из 10. Да, сейчас на кону важный трофей, но вряд ли это помешает двум из трех самых результативных команд прошлого сезона пофеерить.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК ПСВ
ФК Фейеноорд
0
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«Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 4 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Сочи – Ахмат
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 3
П
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Оренбург

 2
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Локомотив

 2
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Спартак

 2
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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ЦСКА

 2 1 0
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