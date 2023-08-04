4 августа в Роттердаме состоится первый официальный матч нидерландского футбольного сезона — в битве за Суперкубок страны сойдутся «Фейеноорд» и ПСВ. Игра пройдет на арене «де Куйп» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Обслужит матч арбитр Аллард Линдхуд.

«Фейеноорд» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу чемпиона Нидерландов в основное время можно поставить с коэффициентом 2.21, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), успех ПСВ — за 3.24 (30%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их выигрыша по итогам 90 минут выплата составит 3240 рублей.

На то, что матч завершится вничью или победой ПСВ, выставлена котировка — 1.70.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.63, вариант «обе забьют — нет» — за 2.27.

Можете присмотреться к комбинации точных исходов — счет 1:0, 2:0 или 3:0 в пользу «Фейеноорда» доступен за 3.61.

Прогноз и ставка на матч «Фейеноорд» — ПСВ

Тотал больше 2.5 мяча в матче нидерландских команд — натуральная золотая жила. В эредивизи это условие проходит крайне часто, потому что для соперников важно устроить шоу, заиграться в атаку и получить удовольствие самим. «Фейеноорд» и ПСВ — два ярких пропагандиста этого культа.

Неудивительно, что игры между этими клубами почти всегда становятся веселыми — «верх» прошел в семи случаях из 10. Да, сейчас на кону важный трофей, но вряд ли это помешает двум из трех самых результативных команд прошлого сезона пофеерить.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

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