Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

ЦСКА — «Факел»: прогноз на матч Кубка России 9 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Факел» 9 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мойзес (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

9 августа во втором туре группового этапа Кубка России сойдутся ЦСКА и «Факел». Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Романа Галимова прозвучит в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», а также телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru.

Кубок России. Группа A
09 авг, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.56, что составляет примерно 63% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 5.63 (16%), даже ничья предложена за меньшие 4.43 (21%).

Считаете, что команды не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4430 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на серьезное преимущество хозяев:

• 2:0 в пользу ЦСКА — за 7.17;

• 1:0 — за 7.35;

• 1:1 — за 7.75.

Аналитики ждут значительного количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30. В прошлом розыгрыше РПЛ соперники лишь в одном из двух очных матчей преодолели отметку в три мяча.

Вероятность увидеть результативные действия от обеих команд оценена в 1.73, вариант «обе забьют — нет» — в 2.09.

Матео Кассьерра (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» увяз в проблемах, «Крылья Советов» — на кураже. Форма питерцев повлияет на очный поединок сильнее

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»

Армейцы выглядят серьезными фаворитами: команда Владимира Федотова после поражений в Суперкубке и первом туре чемпионата выдала серию из трех побед. Суммарно в этих встречах москвичи отличились 13 раз, забивая в среднем больше четырех мячей за игру. «Факел» же уступил во всех официальных матчах сезона — в первых трех турах РПЛ и стартовом поединке в Кубке России. Также статистика личных встреч говорит о превосходстве москвичей: они обыграли воронежцев в 60% случаев.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.14.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына
Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итоги второго сезона PARI Pass: 31 тыс. выданных призов и 36 млн фрибетов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости