ЦСКА — «Факел»: прогноз на матч Кубка России 9 августа 2023 года
9 августа во втором туре группового этапа Кубка России сойдутся ЦСКА и «Факел». Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Романа Галимова прозвучит в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», а также телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.56, что составляет примерно 63% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 5.63 (16%), даже ничья предложена за меньшие 4.43 (21%).
Считаете, что команды не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4430 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на серьезное преимущество хозяев:
• 2:0 в пользу ЦСКА — за 7.17;
• 1:0 — за 7.35;
• 1:1 — за 7.75.
Аналитики ждут значительного количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30. В прошлом розыгрыше РПЛ соперники лишь в одном из двух очных матчей преодолели отметку в три мяча.
Вероятность увидеть результативные действия от обеих команд оценена в 1.73, вариант «обе забьют — нет» — в 2.09.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»
Армейцы выглядят серьезными фаворитами: команда Владимира Федотова после поражений в Суперкубке и первом туре чемпионата выдала серию из трех побед. Суммарно в этих встречах москвичи отличились 13 раз, забивая в среднем больше четырех мячей за игру. «Факел» же уступил во всех официальных матчах сезона — в первых трех турах РПЛ и стартовом поединке в Кубке России. Также статистика личных встреч говорит о превосходстве москвичей: они обыграли воронежцев в 60% случаев.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.14.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0