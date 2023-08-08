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«Зенит» увяз в проблемах, «Крылья Советов» — на кураже. Форма питерцев повлияет на очный поединок сильнее

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит» 9 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Матео Кассьерра («Зенит»).
Фото Global Look Press
С отъездом Малкома у сине-бело-голубых наметились проблемы в атаке.

9 августа «Зенит» приедет в гости к «Крыльям Советов» во втором туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Поединок пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Сергея Чебана. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.15 мск.

Кубок России. Группа C
09 авг, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит» 9 августа 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet назвали гостей фаворитами. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.77, вероятность такого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 4.06 (25%), триумф волжан — за 4.26 (23%).

В прошлом сезоне соперники тоже пересекались на групповом этапе Кубка России — победу на «Самара Арене» добыли хозяева (2:0). Верите, что зелено-бело-синие снова как минимум не проиграют? Опция Х2 идет за 2.06.

Обмен голами предлагают взять за 1.51, обратный рынок — за 2.54. Ни один из четырех матчей на старте сезона «Крылья» не закончили всухую, питерцы пропустили в двух последних встречах.

Аналитики ожидают яркий поединок: на тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.50, на ТМ 2.5 — 2.52. На выходных коллектив Игоря Осинькина дома разгромил «Ростов» (5:1) в третьем туре РПЛ. Сине-бело-голубые в яркой перестрелке уступили «Динамо» (2:3).

Викторию парней Сергея Семака с форой (-1) оценили в 2.20. Если верите, что самарцы навяжут борьбу действующим чемпионам России, вас ждет рынок Ф1(+1) за 1.68.

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«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 9 августа 2023 года

Сине-бело-голубые — лидеры квартета C. В первом туре группового этапа Пути РПЛ питерцы дома расправились с «Ахматом», оформив по мячу в каждом из таймов. Отличились бразильцы — Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80-я). «Крылья Советов» тоже начали кампанию на своем поле и неожиданно влетели дебютанту премьер-лиги — «Балтике» (2:3). Калининградцы прежде никогда не побеждали зелено-бело-синих в Самаре. А в трех последних визитах и вовсе не смогли поразить ворота соперника ни разу (0:2, 0:3 и 0:0). Казалось, нечто похожее будет и сейчас: хозяева повели уже на 10-й минуте благодаря точному выстрелу Владимира Хубулова и ушли в раздевалку при минимальном лидерстве. Но во втором тайме калининградцы устроили ярчайший камбэк и вонзили волжанам три гола всего за 18 минут. Гленн Бейл сократил отрыв на 89-й минуте, но на полноценный камбэк времени уже не хватило: сине-белые отпраздновали исторический триумф в Самаре (3:2) и возглавили группу вместе с «Зенитом».

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Если для волжан поражение в Кубке России пока остается единственным, то коллектив Сергея Семака забыл об успехах как раз после свидания с грозненцами. Сначала петербуржцы на выезде разделили очки с «Ростовом» (1:1), а затем впервые с 2014 года дома уступили «Динамо» (2:3). За всем этим как-то забылся тот факт, что сине-бело-голубые открыли сезон с трех сухарей подряд — помимо «Ахмата» прошить «Зенит» не получилось у «Нижнего Новгорода» в первом туре РПЛ (0:2) и ЦСКА в Суперкубке (0:0, по пенальти 4:5).

Парни Игоря Осинькина блещут в атаке — в двух недавних встречах оформили семь голов. Обе прошли на «Самара Арене»: здесь хозяева героическим образом спаслись в игре с «Динамо» (3:3) и разнесли «Ростов» (5:1). По итогам трех туров «Крылья» — самая результативная команда чемпионата, в активе волжан 10 мячей. В таблице зелено-бело-синие тоже идут высоко — замыкают топ-3 с семью очками.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

В первых трех поединках РПЛ у питерцев большие проблемы с созданием моментов. Сине-бело-голубые нанесли всего восемь ударов в створ — меньше лишь у «Нижнего Новгорода» (пять), который идет предпоследним и в чемпионате не отличился еще ни разу. По статистике ожидаемых голов «Зенит» и вовсе худшая команда лиги с показателем 1.9 xG. Согласно продвинутой статистике парни Семака наиграли даже на два забитых мяча.

За три последних визита в Самару петербуржцы победили только однажды — на финише прошлого сезона (5:1). Тогда же единственный раз соперники пробили «верх» по точным ударам. Две другие встречи закончились вничью (1:1) и в пользу «Крыльев» (2:0). Текущая форма гостей намекает, что рассчитывать на результативное представление снова не стоит.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.02 (если команды оформят ровно три гола на двоих — будет возврат).

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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