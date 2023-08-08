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Итоги второго сезона PARI Pass: 31 тыс. выданных призов и 36 млн фрибетов

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PARI Pass.
Фото PARI

8 августа завершается второй сезон киберспортивного боевого пропуска от букмекерской компании PARI. В рамках второго сезона PARI Pass появилось множество новых функций и акций, а пользователи получили рекордное количество призов.

За время второго сезона PARI Pass, который стартовал 8 мая, пользователи выполнили 473 000 заданий. Наибольший интерес игроков вызвали миссии, связанные с CS:GO, — их прошли более 216 000 раз. По Dota 2 пользователи выполнили 60 000 заданий, а еще более 90 000 раз участники прошли викторины и внутренние челленджи.

Коины, заработанные благодаря активности в PARI Pass, пользователи обменяли на более чем 31 000 наград. В общей сложности игроки заработали фрибетов на сумму 36 284 300 рублей, а также около 6000 разнообразных скинов из Dota 2 и CS:GO. Всего за это время участники благодаря заданиям в PARI Pass нафармили около 7,6 млрд PARI-коинов и 442 LEGACY-коина.

В рамках второго сезона боевого пропуска компания PARI значительно расширила функционал платформы. Например, в PARI Pass появились новые интерактивные развлечения, связанные с киберспортивными ивентами, — Fantasy League и PICK'EM.

Первая Fantasy League была приурочена к старту крупного турнира BLAST Premier: Spring Final 2023 по CS:GO. Пользователи собирали карточки с киберспортсменами и перед стартом каждого игрового дня составляли свой идеальный состав, успехи которого приносили баллы. В ивенте поучаствовали более 20 000 человек, из них 358 получили фрибеты на 10 000 рублей.

Помимо этого, в рамках PARI Pass прошло сразу 13 этапов PICK'EM, связанных с различными чемпионатами, где пользователи перед стартом ивентов предугадывали итоговое расположение команд. За это время участники в общей сложности сделали 627 000 прогнозов.

Третий сезон PARI Pass стартует 15 августа. В этот же день станут доступны новые Fantasy League и PICK'EM, которые будут приурочены к турниру Gamers8 2023 по CS:GO.

PARI Pass — уникальная интерактивная платформа компании PARI, где геймеры могут получить призы за выполнение внутриигровых заданий и активность в рамках самого боевого пропуска. PARI Pass стала лучшим digital-проектом по версии ежегодной независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга Marspo Awards 2023.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
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 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Оренбург – Краснодар
 - : -
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Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
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 - : -
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