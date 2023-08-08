Итоги второго сезона PARI Pass: 31 тыс. выданных призов и 36 млн фрибетов
8 августа завершается второй сезон киберспортивного боевого пропуска от букмекерской компании PARI. В рамках второго сезона PARI Pass появилось множество новых функций и акций, а пользователи получили рекордное количество призов.
За время второго сезона PARI Pass, который стартовал 8 мая, пользователи выполнили 473 000 заданий. Наибольший интерес игроков вызвали миссии, связанные с CS:GO, — их прошли более 216 000 раз. По Dota 2 пользователи выполнили 60 000 заданий, а еще более 90 000 раз участники прошли викторины и внутренние челленджи.
Коины, заработанные благодаря активности в PARI Pass, пользователи обменяли на более чем 31 000 наград. В общей сложности игроки заработали фрибетов на сумму 36 284 300 рублей, а также около 6000 разнообразных скинов из Dota 2 и CS:GO. Всего за это время участники благодаря заданиям в PARI Pass нафармили около 7,6 млрд PARI-коинов и 442 LEGACY-коина.
В рамках второго сезона боевого пропуска компания PARI значительно расширила функционал платформы. Например, в PARI Pass появились новые интерактивные развлечения, связанные с киберспортивными ивентами, — Fantasy League и PICK'EM.
Первая Fantasy League была приурочена к старту крупного турнира BLAST Premier: Spring Final 2023 по CS:GO. Пользователи собирали карточки с киберспортсменами и перед стартом каждого игрового дня составляли свой идеальный состав, успехи которого приносили баллы. В ивенте поучаствовали более 20 000 человек, из них 358 получили фрибеты на 10 000 рублей.
Помимо этого, в рамках PARI Pass прошло сразу 13 этапов PICK'EM, связанных с различными чемпионатами, где пользователи перед стартом ивентов предугадывали итоговое расположение команд. За это время участники в общей сложности сделали 627 000 прогнозов.
Третий сезон PARI Pass стартует 15 августа. В этот же день станут доступны новые Fantasy League и PICK'EM, которые будут приурочены к турниру Gamers8 2023 по CS:GO.
PARI Pass — уникальная интерактивная платформа компании PARI, где геймеры могут получить призы за выполнение внутриигровых заданий и активность в рамках самого боевого пропуска. PARI Pass стала лучшим digital-проектом по версии ежегодной независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга Marspo Awards 2023.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0