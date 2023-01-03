3 января в матче 19-го тура «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр — Майкл Солсбери.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом хозяев. Поставить на них можно за 1.25, это примерно 80%. Ничью оценили в 6.60 (15%), победу «Борнмута» — в 13.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6600 рублей.

Если считаете, что «Борнмут» не проиграет, оформите ставку за 4.20.

Улучшить котировку на победу «МЮ» или добавить шансов «Борнмуту» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.68, Ф2(+1.5) — за 2.27;

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.51.

Вариант «обе забьют» маловероятен, его оценили в 2.10.

Наиболее вероятный точный счет — победа «МЮ» со счетом 2:0 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» проиграл всего дважды за последние десять встреч в АПЛ, еще два раза сыграл вничью. Но то были крепкие соперники — «Челси», «Астон Вилла», «Сити» и «Ньюкасл». «Борнмут» же чуть-чуть возвышается над зоной вылета (16 баллов) и едет на «Олд Траффорд». Дома «МЮ» не проигрывает уже шесть матчей, более того, четыре игры подряд даже не пропускает. Так что у «Борнмута» нет шансов.

Рекомендуемая ставка: П1 и победа 1.80.