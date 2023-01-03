«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 3 января 2023 года
3 января в матче 19-го тура «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр — Майкл Солсбери.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом хозяев. Поставить на них можно за 1.25, это примерно 80%. Ничью оценили в 6.60 (15%), победу «Борнмута» — в 13.5 (5%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6600 рублей.
Если считаете, что «Борнмут» не проиграет, оформите ставку за 4.20.
Улучшить котировку на победу «МЮ» или добавить шансов «Борнмуту» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.68, Ф2(+1.5) — за 2.27;
Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.51.
Вариант «обе забьют» маловероятен, его оценили в 2.10.
Наиболее вероятный точный счет — победа «МЮ» со счетом 2:0 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
«Манчестер Юнайтед» проиграл всего дважды за последние десять встреч в АПЛ, еще два раза сыграл вничью. Но то были крепкие соперники — «Челси», «Астон Вилла», «Сити» и «Ньюкасл». «Борнмут» же чуть-чуть возвышается над зоной вылета (16 баллов) и едет на «Олд Траффорд». Дома «МЮ» не проигрывает уже шесть матчей, более того, четыре игры подряд даже не пропускает. Так что у «Борнмута» нет шансов.
Рекомендуемая ставка: П1 и победа 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2