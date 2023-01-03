Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 3 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 3 января 2023 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press

3 января в матче 19-го тура «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр — Майкл Солсбери.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
03 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Борнмут

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом хозяев. Поставить на них можно за 1.25, это примерно 80%. Ничью оценили в 6.60 (15%), победу «Борнмута» — в 13.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6600 рублей.

Если считаете, что «Борнмут» не проиграет, оформите ставку за 4.20.

Улучшить котировку на победу «МЮ» или добавить шансов «Борнмуту» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.68, Ф2(+1.5) — за 2.27;

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.51.

Вариант «обе забьют» маловероятен, его оценили в 2.10.

Наиболее вероятный точный счет — победа «МЮ» со счетом 2:0 за 6.10.

Маркус Рэшфорд. «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: Рэшфорд принесет манкунианцам очередные три очка?

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» проиграл всего дважды за последние десять встреч в АПЛ, еще два раза сыграл вничью. Но то были крепкие соперники — «Челси», «Астон Вилла», «Сити» и «Ньюкасл». «Борнмут» же чуть-чуть возвышается над зоной вылета (16 баллов) и едет на «Олд Траффорд». Дома «МЮ» не проигрывает уже шесть матчей, более того, четыре игры подряд даже не пропускает. Так что у «Борнмута» нет шансов.

Рекомендуемая ставка: П1 и победа 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
Несмываемый позор Канады на МЧМ. Всего 2 победы в 7 матчах, проиграли даже Казахстану
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации «Иностранного легиона»
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Президент UFC подрался со своей женой в ночном клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 3 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости