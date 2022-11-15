15 ноября ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ проведет матч с одним из лидеров Восточной конференции «Адмиралом». Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение армейцам: поставить на успех москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 6.70 (14%), ничья предложена за 4.90 (20%).

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех ЦСКА при благополучном исходе принесет 1490 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.82, Ф2(+1.5) — за 2.04;

• Ф1(-2.5) можно оформить за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.47.

«Адмирал» выиграл пять последних матчей в КХЛ, армейцы победили лишь в одном из четырех последних. Считаете, что команда из Владивостока не проиграет в основное время нестабильным москвичам? Этот рынок можно взять за 2.60.

ЦСКА — одна из самых результативных команд КХЛ. Коллектив Сергея Федорова в среднем за матч забрасывает 3.25 шайбы, чаще отличается только СКА. В прошлой игре с минским «Динамо» москвичи настреляли восемь голов. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы оценен в 1.57, ИТМ1 (2.5) — в 2.40.

«Адмирал» забивает гораздо меньше — лишь 1.97 раза в среднем за матч. Реже дальневосточной команды забивает только два коллектива. ИТБ2 (1.5) предложен за 2.22, обратный рынок идет за 1.66.

Общий тотал больше 4.5 шайбы можно взять с коэффициентом 1.98, ТМ 4.5 доступен за 1.86.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу армейцев и тотал больше 3.5 шайбы идет за 1.78.