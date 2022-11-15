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15 ноября, 17:15

ЦСКА — «Адмирал»: где смотреть матч КХЛ 15 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Богдан Киселевич (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

15 ноября ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ проведет матч с одним из лидеров Восточной конференции «Адмиралом». Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

Игроки ЦСКА в&nbsp;матче с&nbsp;минским &laquo;Динамо&raquo;. ЦСКА — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 15 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение армейцам: поставить на успех москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 6.70 (14%), ничья предложена за 4.90 (20%).

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех ЦСКА при благополучном исходе принесет 1490 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.82, Ф2(+1.5) — за 2.04;

• Ф1(-2.5) можно оформить за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.47.

«Адмирал» выиграл пять последних матчей в КХЛ, армейцы победили лишь в одном из четырех последних. Считаете, что команда из Владивостока не проиграет в основное время нестабильным москвичам? Этот рынок можно взять за 2.60.

ЦСКА — одна из самых результативных команд КХЛ. Коллектив Сергея Федорова в среднем за матч забрасывает 3.25 шайбы, чаще отличается только СКА. В прошлой игре с минским «Динамо» москвичи настреляли восемь голов. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы оценен в 1.57, ИТМ1 (2.5) — в 2.40.

«Адмирал» забивает гораздо меньше — лишь 1.97 раза в среднем за матч. Реже дальневосточной команды забивает только два коллектива. ИТБ2 (1.5) предложен за 2.22, обратный рынок идет за 1.66.

Игроки ЦСКА в&nbsp;матче с&nbsp;минским &laquo;Динамо&raquo;. ЦСКА — «Адмирал»: Григоренко и Плотников разобьют мощную оборону гостей

Общий тотал больше 4.5 шайбы можно взять с коэффициентом 1.98, ТМ 4.5 доступен за 1.86.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу армейцев и тотал больше 3.5 шайбы идет за 1.78.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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