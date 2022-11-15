16 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз». Игра пройдет на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене», время начала — 3.00 мск. В России не показывают матчи НХЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 1.82, что составляет примерно 53% вероятности. Успех «Вашингтона» предложен с котировкой 3.70 (26%), ничья идет за 4.50 (21%).

Верите в успех команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на победу гостей при благополучном исходе принесет 3700 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.16, Ф2(+1.5) — за 1.69;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.80, Ф1(+1.5) — за 1.18.

В прошлом сезоне команды встретились в 1/4 финала Кубка Стэнли Восточной конференции. «Пантерз» прибили соперника в шести матчах, но вылетели в следующем раунде. Верите, что в предстоящей игре «Кэпиталз» не проиграют? Этот рынок оценен в 2.00.

Овечкин — самый вероятный автор гола в составах обеих команд. Поставить на то, что Александр забьет девятый гол в сезоне, можно с коэффициентом 1.80.

В четвертьфинале плей-офф команды лишь в одном матче из шести забили меньше шести голов на двоих. Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.57, ТМ 5.5 — за 2.47.

Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Вашингтон» 16 ноября 2022 года

Команды часто играют друг с другом результативно: только в одной из последних 10 очных встреч забросили на двоих меньше шести шайб, а в шести играх забивали минимум семь голов в основное время. В этом сезоне «Флорида» заколачивает в среднем 3.13 гола за игру, «Вашингтон» — 2.88. И при этом немало пропускают: «Пантерз» пускают в среднем 3.07 шайбы за матч, «Кэпиталз» — 3.06.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.57.