«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 16 ноября 2022 года
16 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз». Игра пройдет на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене», время начала — 3.00 мск. В России не показывают матчи НХЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 1.82, что составляет примерно 53% вероятности. Успех «Вашингтона» предложен с котировкой 3.70 (26%), ничья идет за 4.50 (21%).
Верите в успех команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на победу гостей при благополучном исходе принесет 3700 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.16, Ф2(+1.5) — за 1.69;
• Ф2(-1.5) можно взять за 4.80, Ф1(+1.5) — за 1.18.
В прошлом сезоне команды встретились в 1/4 финала Кубка Стэнли Восточной конференции. «Пантерз» прибили соперника в шести матчах, но вылетели в следующем раунде. Верите, что в предстоящей игре «Кэпиталз» не проиграют? Этот рынок оценен в 2.00.
Овечкин — самый вероятный автор гола в составах обеих команд. Поставить на то, что Александр забьет девятый гол в сезоне, можно с коэффициентом 1.80.
В четвертьфинале плей-офф команды лишь в одном матче из шести забили меньше шести голов на двоих. Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.57, ТМ 5.5 — за 2.47.
Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Вашингтон» 16 ноября 2022 года
Команды часто играют друг с другом результативно: только в одной из последних 10 очных встреч забросили на двоих меньше шести шайб, а в шести играх забивали минимум семь голов в основное время. В этом сезоне «Флорида» заколачивает в среднем 3.13 гола за игру, «Вашингтон» — 2.88. И при этом немало пропускают: «Пантерз» пускают в среднем 3.07 шайбы за матч, «Кэпиталз» — 3.06.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.57.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2