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15 ноября, 19:15

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 16 ноября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 16 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Твиттер «Вашингтон Кэпиталз», Twitter

16 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз». Игра пройдет на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене», время начала — 3.00 мск. В России не показывают матчи НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 1.82, что составляет примерно 53% вероятности. Успех «Вашингтона» предложен с котировкой 3.70 (26%), ничья идет за 4.50 (21%).

Верите в успех команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на победу гостей при благополучном исходе принесет 3700 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.16, Ф2(+1.5) — за 1.69;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.80, Ф1(+1.5) — за 1.18.

В прошлом сезоне команды встретились в 1/4 финала Кубка Стэнли Восточной конференции. «Пантерз» прибили соперника в шести матчах, но вылетели в следующем раунде. Верите, что в предстоящей игре «Кэпиталз» не проиграют? Этот рынок оценен в 2.00.

Овечкин — самый вероятный автор гола в составах обеих команд. Поставить на то, что Александр забьет девятый гол в сезоне, можно с коэффициентом 1.80.

В четвертьфинале плей-офф команды лишь в одном матче из шести забили меньше шести голов на двоих. Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.57, ТМ 5.5 — за 2.47.

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Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Вашингтон» 16 ноября 2022 года

Команды часто играют друг с другом результативно: только в одной из последних 10 очных встреч забросили на двоих меньше шести шайб, а в шести играх забивали минимум семь голов в основное время. В этом сезоне «Флорида» заколачивает в среднем 3.13 гола за игру, «Вашингтон» — 2.88. И при этом немало пропускают: «Пантерз» пускают в среднем 3.07 шайбы за матч, «Кэпиталз» — 3.06.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.57.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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 6
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Факел

 16 1 3
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