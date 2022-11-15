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ЦСКА — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 15 ноября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче с минским «Динамо».
Фото Global Look Press

15 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ один из лидеров сезона ЦСКА встретится с «Адмиралом». Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 6.70 (14%), ничья предложена за 4.90 (20%).

Ждете неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на победу «Адмирала» при благополучном исходе принесет 6700 рублей.

Также на матч можно взять один из рынков на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.82, Ф2(+1.5) — за 2.04;

• Ф1(-2.5) можно оформить за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.47.

Армейцы в среднем за матч забрасывают 3.25 шайбы — это второй показатель в КХЛ, чаще отличается только СКА. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 1.57, ИТМ1 (2.5) — в 2.40.

«Адмирал» забивает реже — всего 1.97 шайбы в среднем за игру. ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.22, обратный рынок предложен за 1.66.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится сильно результативным. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно с приличным коэффициентом 1.98. ТМ 4.5 доступен за меньшие 1.86.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года

У «моряков» одна из самых крепких оборон в КХЛ: за 30 матчей команда пропустила лишь 56 шайб, лучше защищается только «Салават Юлаев» (54 пропущенных). Команда из Владивостока находится в отличной форме: выиграла пять матчей подряд, в которых трижды забросила минимум три шайбы и пропустила всего три гола. ЦСКА же сейчас действует ненадежно: коллектив Сергея Федорова проиграл в трех из последних четырех игр, а в выигранном матче с минским «Динамо» пропустил пять шайб (8:5).

Рекомендуемая ставка: Ф2(+2) за 1.68.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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