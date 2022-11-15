ЦСКА — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 15 ноября 2022 года
15 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ один из лидеров сезона ЦСКА встретится с «Адмиралом». Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 6.70 (14%), ничья предложена за 4.90 (20%).
Ждете неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на победу «Адмирала» при благополучном исходе принесет 6700 рублей.
Также на матч можно взять один из рынков на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 1.82, Ф2(+1.5) — за 2.04;
• Ф1(-2.5) можно оформить за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.47.
Армейцы в среднем за матч забрасывают 3.25 шайбы — это второй показатель в КХЛ, чаще отличается только СКА. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 1.57, ИТМ1 (2.5) — в 2.40.
«Адмирал» забивает реже — всего 1.97 шайбы в среднем за игру. ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.22, обратный рынок предложен за 1.66.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится сильно результативным. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно с приличным коэффициентом 1.98. ТМ 4.5 доступен за меньшие 1.86.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года
У «моряков» одна из самых крепких оборон в КХЛ: за 30 матчей команда пропустила лишь 56 шайб, лучше защищается только «Салават Юлаев» (54 пропущенных). Команда из Владивостока находится в отличной форме: выиграла пять матчей подряд, в которых трижды забросила минимум три шайбы и пропустила всего три гола. ЦСКА же сейчас действует ненадежно: коллектив Сергея Федорова проиграл в трех из последних четырех игр, а в выигранном матче с минским «Динамо» пропустил пять шайб (8:5).
Рекомендуемая ставка: Ф2(+2) за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2