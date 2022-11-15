15 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ один из лидеров сезона ЦСКА встретится с «Адмиралом». Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 6.70 (14%), ничья предложена за 4.90 (20%).

Ждете неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на победу «Адмирала» при благополучном исходе принесет 6700 рублей.

Также на матч можно взять один из рынков на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.82, Ф2(+1.5) — за 2.04;

• Ф1(-2.5) можно оформить за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.47.

Армейцы в среднем за матч забрасывают 3.25 шайбы — это второй показатель в КХЛ, чаще отличается только СКА. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 1.57, ИТМ1 (2.5) — в 2.40.

«Адмирал» забивает реже — всего 1.97 шайбы в среднем за игру. ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.22, обратный рынок предложен за 1.66.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится сильно результативным. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно с приличным коэффициентом 1.98. ТМ 4.5 доступен за меньшие 1.86.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года

У «моряков» одна из самых крепких оборон в КХЛ: за 30 матчей команда пропустила лишь 56 шайб, лучше защищается только «Салават Юлаев» (54 пропущенных). Команда из Владивостока находится в отличной форме: выиграла пять матчей подряд, в которых трижды забросила минимум три шайбы и пропустила всего три гола. ЦСКА же сейчас действует ненадежно: коллектив Сергея Федорова проиграл в трех из последних четырех игр, а в выигранном матче с минским «Динамо» пропустил пять шайб (8:5).

Рекомендуемая ставка: Ф2(+2) за 1.68.