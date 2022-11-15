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15 ноября, 15:15

СКА — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 15 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Динамо» Минск 15 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Александр Волков.
Фото Global Look Press

15 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и минское «Динамо». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Ледовый дворец». В прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале KHL Prime. Старт трансляции — 19.20 мск.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу СКА можно за 1.47, это примерно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (15%), викторию от «Динамо» оценили в 5.80 (17%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5300 рублей.

Если считаете, что минчане не уступят на выезде, оформите ставку за 2.70.

Увеличьте коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.82, Ф2(+1.5) — за 2.03.

Знаете точного победителя матча? Успех СКА оценили в 1.24, их визави из Минска — в 4.20.

Эксперты ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 4.5 шайб можно за 1.56.

Вариант «обе забьют» не подвергается сомнению — коэффициент на него 1.17.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:2 — за 9.40;

• 4:1 — за 11.0;

• 4:2 — за 12.0.

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ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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ЦСКА — «Адмирал»: где смотреть матч КХЛ 15 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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