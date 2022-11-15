15 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и минское «Динамо». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Ледовый дворец». В прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале KHL Prime. Старт трансляции — 19.20 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу СКА можно за 1.47, это примерно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (15%), викторию от «Динамо» оценили в 5.80 (17%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5300 рублей.

Если считаете, что минчане не уступят на выезде, оформите ставку за 2.70.

Увеличьте коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.82, Ф2(+1.5) — за 2.03.

Знаете точного победителя матча? Успех СКА оценили в 1.24, их визави из Минска — в 4.20.

Эксперты ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 4.5 шайб можно за 1.56.

Вариант «обе забьют» не подвергается сомнению — коэффициент на него 1.17.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:2 — за 9.40;

• 4:1 — за 11.0;

• 4:2 — за 12.0.