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ЦСКА — «Адмирал»: Григоренко и Плотников разобьют мощную оборону гостей

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче с минским «Динамо».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
В октябре москвичи разгромили клуб из Владивостока.

15 ноября ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с одним из лидеров Восточной конференции «Адмиралом». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.43, что составляет примерно 68% вероятности. Успех дальневосточной команды предложен с котировкой 7.90 (11%), ничья идет за 4.40 (21%).

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 1.68, Ф2(+1.5) — за 2.20;

• Ф1(-2.5) идет за 2.43, Ф2(+2.5) — за 1.52.

Команды уже встречались в этом сезоне: 8 октября ЦСКА на выезде разгромил «Адмирал» (4:1). Москвичи вообще успешно выступают против «моряков»: выиграли семь подряд матчей в регулярке, а пять последних — в основное время. Считаете, что на этот раз гости не уступят? Этот рынок оценен в 2.70.

ЦСКА — третий по результативности в КХЛ, за 28 игр команда Сергея Федорова забросила 91 шайбу. «Адмирал» же, несмотря на четвертое место на «Востоке», за 30 матчей оформил лишь 59 голов — меньше забили лишь четыре коллектива. Ждете яркую игру? Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.90, ТМ 4.5 идет с таким же коэффициентом.

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ЦСКА — «Адмирал»: прогноз и анализ матча КХЛ 15 ноября 2022 года

Москвичи — одни из лидеров текущего сезона КХЛ: коллектив Федорова идет вторым на «Западе» и в общей турнирной таблице. Также ЦСКА выделяется результативностью: больше армейцев забросили только СКА и «Автомобилист», но красно-синие опережают екатеринбуржцев по среднему количеству голов за матч — закидывают по 3.15 шайбы.

Лидеры атаки москвичей набрали мощную форму. Михаил Григоренко оформил уже 19 баллов за результативность, Константин Окулов, Сергей Плотников и Атон Слепышев — по 18. В 17 матчах сезона армейцы забрасывали минимум три шайбы, а в последней игре с минским «Динамо» наколотили восемь голов.

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы предложен за 1.49, ИТМ1 (2.5) — за 2.50.

Также армейцы очень редко проигрывают в основное время: уступили один раз за 17 последних матчей, а всего в сезоне по итогам трех периодов потерпели пять поражений. Столько же проигрышей у команды с учетом ОТ и буллитов. Причем ЦСКА отдал три из четырех последних игр, хотя до этого оформил 11-матчевую серию побед.

«Адмирал» тоже неплохо выглядит в этом сезоне: команда Леонида Тамбиева летит четвертой на «Востоке» и седьмой в общей таблице КХЛ. «Моряки» отстают от лидера конференции «Автомобилиста» лишь на два очка, поэтому еще легко могут улучшить положение.

При этом коллектив из Владивостока очень мало забивает: 59 шайб за 30 матчей — четвертый с конца результат в КХЛ. В среднем за матч «Адмирал» выжимает лишь 1.97 гола. Зато немного пропускает: в 14 играх сезона получает в свои ворота менее двух шайб за 60 минут, а за 10 последних матчей в лиге пропустили лишь семь раз и одержали три сухие победы. Меньше «Адмирала» (56 шайб) в этом сезоне вынул из ворот только «Салават Юлаев» (54).

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года

Команда из Владивостока находится в поразительной форме: выиграла пять матчей подряд, в которых разделалась с СКА и московским «Динамо». Правда, «Адмирал» добыл победы над топ-клубами Западной конференции на домашней арене, а с ЦСКА сыграет в Москве. В гостях «моряки» в этом сезоне набрали лишь 56.7% возможных очков и потерпели восемь из 13 поражений. Армейцы же — одни из лидеров КХЛ: чаще них в этом сезоне отличается только СКА, а в 15 последних матчах у них 12 побед. К тому же москвичи уже однажды легко обыграли «Адмирал» в этом сезоне с разницей в три шайбы (4:1).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.68.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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