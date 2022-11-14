ЦСКА — «Адмирал»: Григоренко и Плотников разобьют мощную оборону гостей
15 ноября ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с одним из лидеров Восточной конференции «Адмиралом». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.43, что составляет примерно 68% вероятности. Успех дальневосточной команды предложен с котировкой 7.90 (11%), ничья идет за 4.40 (21%).
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 1.68, Ф2(+1.5) — за 2.20;
• Ф1(-2.5) идет за 2.43, Ф2(+2.5) — за 1.52.
Команды уже встречались в этом сезоне: 8 октября ЦСКА на выезде разгромил «Адмирал» (4:1). Москвичи вообще успешно выступают против «моряков»: выиграли семь подряд матчей в регулярке, а пять последних — в основное время. Считаете, что на этот раз гости не уступят? Этот рынок оценен в 2.70.
ЦСКА — третий по результативности в КХЛ, за 28 игр команда Сергея Федорова забросила 91 шайбу. «Адмирал» же, несмотря на четвертое место на «Востоке», за 30 матчей оформил лишь 59 голов — меньше забили лишь четыре коллектива. Ждете яркую игру? Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.90, ТМ 4.5 идет с таким же коэффициентом.
ЦСКА — «Адмирал»: прогноз и анализ матча КХЛ 15 ноября 2022 года
Москвичи — одни из лидеров текущего сезона КХЛ: коллектив Федорова идет вторым на «Западе» и в общей турнирной таблице. Также ЦСКА выделяется результативностью: больше армейцев забросили только СКА и «Автомобилист», но красно-синие опережают екатеринбуржцев по среднему количеству голов за матч — закидывают по 3.15 шайбы.
Лидеры атаки москвичей набрали мощную форму. Михаил Григоренко оформил уже 19 баллов за результативность, Константин Окулов, Сергей Плотников и Атон Слепышев — по 18. В 17 матчах сезона армейцы забрасывали минимум три шайбы, а в последней игре с минским «Динамо» наколотили восемь голов.
Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы предложен за 1.49, ИТМ1 (2.5) — за 2.50.
Также армейцы очень редко проигрывают в основное время: уступили один раз за 17 последних матчей, а всего в сезоне по итогам трех периодов потерпели пять поражений. Столько же проигрышей у команды с учетом ОТ и буллитов. Причем ЦСКА отдал три из четырех последних игр, хотя до этого оформил 11-матчевую серию побед.
«Адмирал» тоже неплохо выглядит в этом сезоне: команда Леонида Тамбиева летит четвертой на «Востоке» и седьмой в общей таблице КХЛ. «Моряки» отстают от лидера конференции «Автомобилиста» лишь на два очка, поэтому еще легко могут улучшить положение.
При этом коллектив из Владивостока очень мало забивает: 59 шайб за 30 матчей — четвертый с конца результат в КХЛ. В среднем за матч «Адмирал» выжимает лишь 1.97 гола. Зато немного пропускает: в 14 играх сезона получает в свои ворота менее двух шайб за 60 минут, а за 10 последних матчей в лиге пропустили лишь семь раз и одержали три сухие победы. Меньше «Адмирала» (56 шайб) в этом сезоне вынул из ворот только «Салават Юлаев» (54).
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года
Команда из Владивостока находится в поразительной форме: выиграла пять матчей подряд, в которых разделалась с СКА и московским «Динамо». Правда, «Адмирал» добыл победы над топ-клубами Западной конференции на домашней арене, а с ЦСКА сыграет в Москве. В гостях «моряки» в этом сезоне набрали лишь 56.7% возможных очков и потерпели восемь из 13 поражений. Армейцы же — одни из лидеров КХЛ: чаще них в этом сезоне отличается только СКА, а в 15 последних матчах у них 12 побед. К тому же москвичи уже однажды легко обыграли «Адмирал» в этом сезоне с разницей в три шайбы (4:1).
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2