В октябре москвичи разгромили клуб из Владивостока.

15 ноября ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с одним из лидеров Восточной конференции «Адмиралом». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.43, что составляет примерно 68% вероятности. Успех дальневосточной команды предложен с котировкой 7.90 (11%), ничья идет за 4.40 (21%).

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 1.68, Ф2(+1.5) — за 2.20;

• Ф1(-2.5) идет за 2.43, Ф2(+2.5) — за 1.52.

Команды уже встречались в этом сезоне: 8 октября ЦСКА на выезде разгромил «Адмирал» (4:1). Москвичи вообще успешно выступают против «моряков»: выиграли семь подряд матчей в регулярке, а пять последних — в основное время. Считаете, что на этот раз гости не уступят? Этот рынок оценен в 2.70.

ЦСКА — третий по результативности в КХЛ, за 28 игр команда Сергея Федорова забросила 91 шайбу. «Адмирал» же, несмотря на четвертое место на «Востоке», за 30 матчей оформил лишь 59 голов — меньше забили лишь четыре коллектива. Ждете яркую игру? Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.90, ТМ 4.5 идет с таким же коэффициентом.

ЦСКА — «Адмирал»: прогноз и анализ матча КХЛ 15 ноября 2022 года

Москвичи — одни из лидеров текущего сезона КХЛ: коллектив Федорова идет вторым на «Западе» и в общей турнирной таблице. Также ЦСКА выделяется результативностью: больше армейцев забросили только СКА и «Автомобилист», но красно-синие опережают екатеринбуржцев по среднему количеству голов за матч — закидывают по 3.15 шайбы.

Лидеры атаки москвичей набрали мощную форму. Михаил Григоренко оформил уже 19 баллов за результативность, Константин Окулов, Сергей Плотников и Атон Слепышев — по 18. В 17 матчах сезона армейцы забрасывали минимум три шайбы, а в последней игре с минским «Динамо» наколотили восемь голов.

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы предложен за 1.49, ИТМ1 (2.5) — за 2.50.

Также армейцы очень редко проигрывают в основное время: уступили один раз за 17 последних матчей, а всего в сезоне по итогам трех периодов потерпели пять поражений. Столько же проигрышей у команды с учетом ОТ и буллитов. Причем ЦСКА отдал три из четырех последних игр, хотя до этого оформил 11-матчевую серию побед.

«Адмирал» тоже неплохо выглядит в этом сезоне: команда Леонида Тамбиева летит четвертой на «Востоке» и седьмой в общей таблице КХЛ. «Моряки» отстают от лидера конференции «Автомобилиста» лишь на два очка, поэтому еще легко могут улучшить положение.

При этом коллектив из Владивостока очень мало забивает: 59 шайб за 30 матчей — четвертый с конца результат в КХЛ. В среднем за матч «Адмирал» выжимает лишь 1.97 гола. Зато немного пропускает: в 14 играх сезона получает в свои ворота менее двух шайб за 60 минут, а за 10 последних матчей в лиге пропустили лишь семь раз и одержали три сухие победы. Меньше «Адмирала» (56 шайб) в этом сезоне вынул из ворот только «Салават Юлаев» (54).

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Адмирал» 15 ноября 2022 года

Команда из Владивостока находится в поразительной форме: выиграла пять матчей подряд, в которых разделалась с СКА и московским «Динамо». Правда, «Адмирал» добыл победы над топ-клубами Западной конференции на домашней арене, а с ЦСКА сыграет в Москве. В гостях «моряки» в этом сезоне набрали лишь 56.7% возможных очков и потерпели восемь из 13 поражений. Армейцы же — одни из лидеров КХЛ: чаще них в этом сезоне отличается только СКА, а в 15 последних матчах у них 12 побед. К тому же москвичи уже однажды легко обыграли «Адмирал» в этом сезоне с разницей в три шайбы (4:1).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.68.