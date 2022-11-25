Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после первого тура группового этапа
На чемпионате мира по футболу в Катаре 24 ноября завершился стартовый тур группового этапа. Все сборные сыграли по одному матчу, и результаты внесли корректировки в шансы команд на итоговую победу. Фаворитом, как и прежде, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию. На триумф «пентакампеонов», которые в стартовой игре расправились с Сербией (2:0), выставлена котировка 3.75.
На второй позиции расположились сразу две сборные — Испания и Франция (8.00). Действующие чемпионы мира в первом туре разгромили Австралию (4:1), а чемпионы планеты 2010 года — Коста-Рику (7:0). На третьем месте с небольшим отставанием от французов и испанцев идет Англия (8.50). «Три льва» неожиданно легко в дебютном матче в Катаре расправились с Ираном со счетом 6:2.
Несмотря на сенсационное поражение от Саудовской Аравии (1:2), на четвертой позиции расположилась Аргентина с Лео Месси — 10.5. А вот Португалии и Нидерландам победы не помогли подняться в виртуальном рейтинге: Криштиану Роналду и компания в непростой встрече одолели Гану (3:2), а голландцы — Сенегал (2:0). На чемпионство европейских бразильцев коэффициент — 14.0, на оранжевых — 15.0. Замкнула топ-8 Бельгия — 21.0.
Сильно понизились шансы на победу сборной Германии — немцы проиграли Японии (1:2) и с учетом предстоящей встречи с Испанией могут не выйти из группы. На их успех на чемпионате мира котировка — 27.0. За 45.0 идет триумф Дании.
Вероятность поднять кубок для других команд выглядит следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2