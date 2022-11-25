Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:45

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после первого тура группового этапа

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

На чемпионате мира по футболу в Катаре 24 ноября завершился стартовый тур группового этапа. Все сборные сыграли по одному матчу, и результаты внесли корректировки в шансы команд на итоговую победу. Фаворитом, как и прежде, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию. На триумф «пентакампеонов», которые в стартовой игре расправились с Сербией (2:0), выставлена котировка 3.75.

Роберт Левандовски. Польша — Саудовская Аравия: Левандовски снова окажется беспомощен в матче ЧМ

На второй позиции расположились сразу две сборные — Испания и Франция (8.00). Действующие чемпионы мира в первом туре разгромили Австралию (4:1), а чемпионы планеты 2010 года — Коста-Рику (7:0). На третьем месте с небольшим отставанием от французов и испанцев идет Англия (8.50). «Три льва» неожиданно легко в дебютном матче в Катаре расправились с Ираном со счетом 6:2.

Несмотря на сенсационное поражение от Саудовской Аравии (1:2), на четвертой позиции расположилась Аргентина с Лео Месси — 10.5. А вот Португалии и Нидерландам победы не помогли подняться в виртуальном рейтинге: Криштиану Роналду и компания в непростой встрече одолели Гану (3:2), а голландцы — Сенегал (2:0). На чемпионство европейских бразильцев коэффициент — 14.0, на оранжевых — 15.0. Замкнула топ-8 Бельгия — 21.0.

Сильно понизились шансы на победу сборной Германии — немцы проиграли Японии (1:2) и с учетом предстоящей встречи с Испанией могут не выйти из группы. На их успех на чемпионате мира котировка — 27.0. За 45.0 идет триумф Дании.

Сборная Англии. Англия — США: «Янки» физически не вытянут матч против команды Саутгейта

Вероятность поднять кубок для других команд выглядит следующим образом:

  • Уругвай — 50.0;

  • Хорватия — 75.0;

  • Швейцария — 85.0;

  • Эквадор и Япония — 100;

  • Сербия — 110;

  • Мексика — 125.

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
«Топ-симуляция Роналду». Реакция мировых СМИ на рекорд Криштиану
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
В каких городах России экология лучше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бразилия — Сербия: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Уэльс — Иран: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости