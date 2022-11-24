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Бразилия — Сербия: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Бразилия — Сербия 24 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Неймар на тренировке сборной Бразилии.
Фото Global Look Press

24 ноября Бразилия, один из главных фаворитов чемпионата мира в Катаре, проведет первый матч на групповом этапе, соперник — сборная Сербии. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик», стартовый свисток иранца Алиреза Фагани прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа G
24 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Бразилия
Сербия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение пентакампеонам: поставить на победу Бразилии можно с коэффициентом 1.48, что составляет примерно 66% вероятности. Успех «Белых орлов» предложен с котировкой 7.20 (13%), ничья идет за более вероятные 4.70 (21%).

Турнир в Катаре подарил уже несколько неожиданных результатов. Верите в победу Сербии? Ставка в 1000 рублей на успех европейцев принесет 7200 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• победа Бразилии 2:0 идет за 6.90;

• успех 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 8.00.

Сборная Бразилии привезла в Катар мощное нападение: за «Селеасо» выступают Неймар, Винисиус, Рафинья и другие звезды. Индивидуальный тотал бразильцев больше 1.5 гола можно взять за 1.55, ИТМ1 (1.5) — за 2.47.

За сербов тоже выступают именитые нападающие — Александр Митрович и Душан Влахович. Индивидуальный тотал «Белых орлов» больше 1.5 мяча доступен за 4.00, обратный рынок предложен за 1.25.

Неймар на&nbsp;тренировке сборной Бразилии. За противостоянием Месси и Роналду все забыли про Неймара. Он напомнит о себе в матче против Сербии

Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.23.

Рынок на голы от обеих команд доступен с котировкой 1.88, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.92.

Также на матч предложен широкий выбор специальных ставок. Например, рынок на то, что аут случится раньше нарушения правил, можно взять с коэффициентом 1.42.

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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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Португалия — Гана: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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