Бразилия — Сербия: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
24 ноября Бразилия, один из главных фаворитов чемпионата мира в Катаре, проведет первый матч на групповом этапе, соперник — сборная Сербии. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик», стартовый свисток иранца Алиреза Фагани прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение пентакампеонам: поставить на победу Бразилии можно с коэффициентом 1.48, что составляет примерно 66% вероятности. Успех «Белых орлов» предложен с котировкой 7.20 (13%), ничья идет за более вероятные 4.70 (21%).
Турнир в Катаре подарил уже несколько неожиданных результатов. Верите в победу Сербии? Ставка в 1000 рублей на успех европейцев принесет 7200 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:
• победа Бразилии 2:0 идет за 6.90;
• успех 1:0 — за 7.20;
• 2:1 — за 8.00.
Сборная Бразилии привезла в Катар мощное нападение: за «Селеасо» выступают Неймар, Винисиус, Рафинья и другие звезды. Индивидуальный тотал бразильцев больше 1.5 гола можно взять за 1.55, ИТМ1 (1.5) — за 2.47.
За сербов тоже выступают именитые нападающие — Александр Митрович и Душан Влахович. Индивидуальный тотал «Белых орлов» больше 1.5 мяча доступен за 4.00, обратный рынок предложен за 1.25.
Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.23.
Рынок на голы от обеих команд доступен с котировкой 1.88, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.92.
Также на матч предложен широкий выбор специальных ставок. Например, рынок на то, что аут случится раньше нарушения правил, можно взять с коэффициентом 1.42.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2