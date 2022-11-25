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Польша — Саудовская Аравия: Левандовски снова окажется беспомощен в матче ЧМ

Прогноз на матч Польша — Саудовская Аравия в рамках чемпионата мира по футболу 26 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
У Роберта нет голов в четырех играх на мундиале.

26 ноября во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Польши сыграет с сенсационной Саудовской Аравией. Матч состоится на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 15.45 стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Польша
Саудовская Аравия

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Польша — Саудовская Аравия 26 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение полякам. На победу Роберта Левандовски и компании можно поставить с коэффициентом 1.78, что приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех Саудовской Аравии — за 5.10 (17%).

В первом туре саудовцы сенсационно обыграли Аргентину. На то, что полякам они тоже не проиграют, котировка — 2.16.

В пяти последних матчах сборной Польши ни разу не было забито больше двух мячей. ТБ 2.5 идет за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.79.

Также в этих играх не было обмена голами: вариант «обе забьют» доступен за 2.05, «обе забьют — нет» — за 1.77.

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Во встрече с Мексикой Левандовски не забил пенальти. Получит ли он еще одну возможность ударить с точки уже в игре с Саудовской Аравией? 11-метровый можно взять за 2.90. На то, что он будет реализован Польшей, — за 4.70.

Победу номинальных хозяев хотя бы в одном тайме предложено оформить за 1.41, гостей — за 2.90.

Еще одна волевая победа саудовцев оценена коэффициентом 16.0.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:0 в пользу Польши за 5.80.

Польша — Саудовская Аравия: прогноз и анализ матча ЧМ 26 ноября 2022 года

С одной стороны, результат матча против сборной Мексики можно назвать для Польши удачным: «Белые орлы» набрали первое очко на турнире против завсегдатая плей-офф ЧМ и главного соперника по группе. С другой, реализуй Левандовски пенальти, поляки на 60% выполнили бы задачу по выходу в 1/8.

Хотя такой результат нельзя было бы назвать очень справедливым. От нарушения в штрафной мексиканцев веяло сомнениями, а сами они выглядели интереснее соперника: настойчивее шли вперед, нанесли больше ударов (13-8, 4-1 в створ) и чаще владели мячом.

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Теперь полякам необходимо набрать три балла во встрече с Саудовской Аравией, потому что в последнем туре ее ждет Аргентина. Однако азиаты доказали, что не так просты, как их изначально рисовали специалисты. Команда Эрве Ренара готова терпеть, выжидать и ради результата даже не щадит своих — защитник Яссер Аль-Шахрани после матча с Аргентиной отправился в больницу с переломом лицевой кости, сотрясением мозга и без нескольких зубов.

Благодаря самоотверженности каждого игрока и небольшому везению (три гола Месси и Лаутаро были отменены из-за офсайдов) саудовцы в 14-м из 15 матчей в 2022 году пропустили меньше двух мячей за игру. Всего на этом отрезке их ворота поразили девять раз — в среднем 0.6 за 90 минут.

На то, что Левандовски и компания не отличатся больше одного раза, котировка — 1.87.

Такой расклад вполне реален, учитывая, что сами поляки забивают довольно немного: в 10 встречах в этом году оформили 10 мячей (один за матч). В последних же пяти они вовсе отличились всего два раза.

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Прогноз и ставка на матч Польша — Саудовская Аравия

Поляки помешаны на культе Левандовски — такое ощущение, что только он один способен забивать в этой команде, хотя в составе полно интересных и ярких по европейским меркам игроков. Обрушившееся на Роберта давление стало его проклятием: матч с Мексикой был для форварда четвертым на ЧМ, но открыть счет голам ему не удалось даже с пенальти.

Саудовцев в ближайшем матче вполне устроит ничья, и они все положат на карту для достижения результата. В том числе максимально строго сыграют с самым опасным игроком соперника (скорее всего, его будут опекать с подстраховкой), чтобы не позволить ему забить.

Рекомендуемая ставка: «Левандовски не забьет» за 2.20.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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 - : -
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