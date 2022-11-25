Польша — Саудовская Аравия: Левандовски снова окажется беспомощен в матче ЧМ
26 ноября во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Польши сыграет с сенсационной Саудовской Аравией. Матч состоится на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 15.45 стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Польша — Саудовская Аравия 26 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение полякам. На победу Роберта Левандовски и компании можно поставить с коэффициентом 1.78, что приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех Саудовской Аравии — за 5.10 (17%).
В первом туре саудовцы сенсационно обыграли Аргентину. На то, что полякам они тоже не проиграют, котировка — 2.16.
В пяти последних матчах сборной Польши ни разу не было забито больше двух мячей. ТБ 2.5 идет за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.79.
Также в этих играх не было обмена голами: вариант «обе забьют» доступен за 2.05, «обе забьют — нет» — за 1.77.
Во встрече с Мексикой Левандовски не забил пенальти. Получит ли он еще одну возможность ударить с точки уже в игре с Саудовской Аравией? 11-метровый можно взять за 2.90. На то, что он будет реализован Польшей, — за 4.70.
Победу номинальных хозяев хотя бы в одном тайме предложено оформить за 1.41, гостей — за 2.90.
Еще одна волевая победа саудовцев оценена коэффициентом 16.0.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:0 в пользу Польши за 5.80.
Польша — Саудовская Аравия: прогноз и анализ матча ЧМ 26 ноября 2022 года
С одной стороны, результат матча против сборной Мексики можно назвать для Польши удачным: «Белые орлы» набрали первое очко на турнире против завсегдатая плей-офф ЧМ и главного соперника по группе. С другой, реализуй Левандовски пенальти, поляки на 60% выполнили бы задачу по выходу в 1/8.
Хотя такой результат нельзя было бы назвать очень справедливым. От нарушения в штрафной мексиканцев веяло сомнениями, а сами они выглядели интереснее соперника: настойчивее шли вперед, нанесли больше ударов (13-8, 4-1 в створ) и чаще владели мячом.
Теперь полякам необходимо набрать три балла во встрече с Саудовской Аравией, потому что в последнем туре ее ждет Аргентина. Однако азиаты доказали, что не так просты, как их изначально рисовали специалисты. Команда Эрве Ренара готова терпеть, выжидать и ради результата даже не щадит своих — защитник Яссер Аль-Шахрани после матча с Аргентиной отправился в больницу с переломом лицевой кости, сотрясением мозга и без нескольких зубов.
Благодаря самоотверженности каждого игрока и небольшому везению (три гола Месси и Лаутаро были отменены из-за офсайдов) саудовцы в 14-м из 15 матчей в 2022 году пропустили меньше двух мячей за игру. Всего на этом отрезке их ворота поразили девять раз — в среднем 0.6 за 90 минут.
На то, что Левандовски и компания не отличатся больше одного раза, котировка — 1.87.
Такой расклад вполне реален, учитывая, что сами поляки забивают довольно немного: в 10 встречах в этом году оформили 10 мячей (один за матч). В последних же пяти они вовсе отличились всего два раза.
Прогноз и ставка на матч Польша — Саудовская Аравия
Поляки помешаны на культе Левандовски — такое ощущение, что только он один способен забивать в этой команде, хотя в составе полно интересных и ярких по европейским меркам игроков. Обрушившееся на Роберта давление стало его проклятием: матч с Мексикой был для форварда четвертым на ЧМ, но открыть счет голам ему не удалось даже с пенальти.
Саудовцев в ближайшем матче вполне устроит ничья, и они все положат на карту для достижения результата. В том числе максимально строго сыграют с самым опасным игроком соперника (скорее всего, его будут опекать с подстраховкой), чтобы не позволить ему забить.
Рекомендуемая ставка: «Левандовски не забьет» за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2