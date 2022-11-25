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Нидерланды — Эквадор: где смотреть матч ЧМ 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Нидерланды — Эквадор 25 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Сборная Эквадора.
Фото Global Look Press

25 ноября сборная Нидерландов проведет второй матч на групповом этапе чемпионата мира в Катаре. Очередным соперником команды Луи ван Гала станет Эквадор. Игра пройдет в Дохе на стадионе «Халифа» и начнется в 19.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров из Алжира во главе с Мустафой Горбаль. Насладиться спектаклем в исполнении команд в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
Эквадор

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Нидерландов больше шансов набрать три очка. На успех «Оранье» можно поставить с коэффициентом 1.76, вероятность исхода — примерно 56%. Триумф Эквадора доступен за самые крупные в линии 5.20 (18%), ничья — за 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3800 рублей.

Эквадор не проигрывает восемь матчей подряд. На то, что серия продлится, котировка — 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.84. Но будьте аккуратнее — «верх» прошел только в одной из 11 встреч эквадорцев в 2022 году.

Вариант «обе забьют» доступен за приятные 1.95, противоположный результат — за 1.85.

Оба мяча в матче с Катаром Эквадор забил в первом тайме. На то, что они впервые отличатся в стартовые 45 минут с Нидерландами, котировка — 2.70.

Голландцы, напротив, дважды прошили ворота Сенегала после перерыва. Их дебютный гол во второй 45-минутке идет за 4.60.

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Пенальти можно взять за 2.64, удаление — за 4.50.

На этом чемпионате мира судьи охотно просматривают повторы с помощью ВАР. Подобное условие доступно за 3.00.

Эксперты считают наиболее вероятным точный счет — 1:0 в пользу Нидерландов за 6.30.

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Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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Катар — Сенегал: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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