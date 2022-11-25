Нидерланды — Эквадор: где смотреть матч ЧМ 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
25 ноября сборная Нидерландов проведет второй матч на групповом этапе чемпионата мира в Катаре. Очередным соперником команды Луи ван Гала станет Эквадор. Игра пройдет в Дохе на стадионе «Халифа» и начнется в 19.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров из Алжира во главе с Мустафой Горбаль. Насладиться спектаклем в исполнении команд в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Нидерландов больше шансов набрать три очка. На успех «Оранье» можно поставить с коэффициентом 1.76, вероятность исхода — примерно 56%. Триумф Эквадора доступен за самые крупные в линии 5.20 (18%), ничья — за 3.80 (26%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3800 рублей.
Эквадор не проигрывает восемь матчей подряд. На то, что серия продлится, котировка — 2.20.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.84. Но будьте аккуратнее — «верх» прошел только в одной из 11 встреч эквадорцев в 2022 году.
Вариант «обе забьют» доступен за приятные 1.95, противоположный результат — за 1.85.
Оба мяча в матче с Катаром Эквадор забил в первом тайме. На то, что они впервые отличатся в стартовые 45 минут с Нидерландами, котировка — 2.70.
Голландцы, напротив, дважды прошили ворота Сенегала после перерыва. Их дебютный гол во второй 45-минутке идет за 4.60.
Пенальти можно взять за 2.64, удаление — за 4.50.
На этом чемпионате мира судьи охотно просматривают повторы с помощью ВАР. Подобное условие доступно за 3.00.
Эксперты считают наиболее вероятным точный счет — 1:0 в пользу Нидерландов за 6.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2