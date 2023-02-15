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«Боруссия» Дортмунд — «Челси»: команда Поттера продлит выездную серию без побед до девяти матчей

Прогноз на матч ЛЧ «Боруссия» Дортмунд — «Челси» 15 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Грэм Поттер.
Фото Global Look Press

15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен испанец Хесус Хиль Мансано.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Челси

Букмекерская компания PARI считает «Боруссию» фаворитом встречи. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Челси» предложен за 3.15 (31%), ничья — за чуть большие 3.40 (27%).

Синие, несмотря на серьезное зимнее усиление состава (потратили 329 млн евро), по-прежнему испытывают игровые проблемы: после паузы на чемпионат мира выиграли только два из девяти матчей, трижды проиграли и четыре раза сыграли вничью. На то, что они не уступят «Боруссии», котировка — 1.57.

В четырех последних встречах с участием лондонцев случился «низ» по голам. Тотал меньше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТБ 2.5 — за 1.90.

Несмотря на низкую результативность команды Грэма Поттера в предыдущие недели, аналитики предполагают, что соперники обменяются голами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.70, «обе забьют — нет» — в 2.20.

В составах обеих команд есть яркие и техничные нападающие, готовые заработать пенальти или удаление для соперника. На 11-метровый или красную карточку в предстоящей игре коэффициент — 2.20. На то, что ни одного из этих событий не будет, — 1.60.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Боруссии» за 8.50.

Хотя «Челси» — аутсайдер предстоящей игры, именно у английской команды лучшие шансы на выход в плей-офф по итогам двух встреч. На попадание синих в 1/4 финала турнира котировка — 1.62, на проход дортмундцев — 2.35.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Челси»

Выезд на «Сигнал Идуна Парк» — испытание для любой команды. В этом сезоне «Боруссия» провела на своем поле 12 матчей во всех турнирах и проиграла только один — «Вердеру» в середине августа (2:3). С тех пор дортмундцы принимали у себя в том числе «Баварию» (2:2) и «Манчестер Сити» (0:0), но сдержали грозных соперников. В последних трех встречах команда Эдина Терзича забила у себя на стадионе 12 мячей.

«Челси» кошмарен на выезде. Лондонцы в целом не показывают выдающийся футбол, но в гостях затухают еще быстрее, чем на «Стэмфорд Бридж». Команда Грэма Поттера не побеждает в гостях с 25 октября — пять поражений и три ничьих. На этом отрезке синие не справились даже с «Фулхэмом» (1:2), «Ноттингемом» (1:1), «Брайтоном» (1:4) и «Вест Хэмом» (1:1) в последнем туре АПЛ. Поездка в Германию к «Боруссии», которая выиграла шесть последних матчей с разницей 17:6, станет для англичан очередным тяжелым испытанием.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» с форой (0) за 1.68.

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Кто и на кого ставит?

Клиенты PARI ставят на победу немецкой команды — около 82% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «Боруссию». Для сравнения, на гостей из Лондона сделано 14% и еще 4% приходится на ничейный результат. Если говорить о распределении ставок на выход в следующую стадию, то здесь предпочтения игроков на стороне «Челси» — 55% против 45%.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 300 000 рублей на «Боруссию» с форой (0) по коэффициенту 1.73. Игрок добавил этот вариант в экспресс из четырех футбольных событий с общим коэффициентом 4.62.

PARI.
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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«Брюгге» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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 - : -
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 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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