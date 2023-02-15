«Боруссия» Дортмунд — «Челси»: команда Поттера продлит выездную серию без побед до девяти матчей
15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен испанец Хесус Хиль Мансано.
Букмекерская компания PARI считает «Боруссию» фаворитом встречи. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Челси» предложен за 3.15 (31%), ничья — за чуть большие 3.40 (27%).
Синие, несмотря на серьезное зимнее усиление состава (потратили 329 млн евро), по-прежнему испытывают игровые проблемы: после паузы на чемпионат мира выиграли только два из девяти матчей, трижды проиграли и четыре раза сыграли вничью. На то, что они не уступят «Боруссии», котировка — 1.57.
В четырех последних встречах с участием лондонцев случился «низ» по голам. Тотал меньше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТБ 2.5 — за 1.90.
Несмотря на низкую результативность команды Грэма Поттера в предыдущие недели, аналитики предполагают, что соперники обменяются голами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.70, «обе забьют — нет» — в 2.20.
В составах обеих команд есть яркие и техничные нападающие, готовые заработать пенальти или удаление для соперника. На 11-метровый или красную карточку в предстоящей игре коэффициент — 2.20. На то, что ни одного из этих событий не будет, — 1.60.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Боруссии» за 8.50.
Хотя «Челси» — аутсайдер предстоящей игры, именно у английской команды лучшие шансы на выход в плей-офф по итогам двух встреч. На попадание синих в 1/4 финала турнира котировка — 1.62, на проход дортмундцев — 2.35.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Челси»
Выезд на «Сигнал Идуна Парк» — испытание для любой команды. В этом сезоне «Боруссия» провела на своем поле 12 матчей во всех турнирах и проиграла только один — «Вердеру» в середине августа (2:3). С тех пор дортмундцы принимали у себя в том числе «Баварию» (2:2) и «Манчестер Сити» (0:0), но сдержали грозных соперников. В последних трех встречах команда Эдина Терзича забила у себя на стадионе 12 мячей.
«Челси» кошмарен на выезде. Лондонцы в целом не показывают выдающийся футбол, но в гостях затухают еще быстрее, чем на «Стэмфорд Бридж». Команда Грэма Поттера не побеждает в гостях с 25 октября — пять поражений и три ничьих. На этом отрезке синие не справились даже с «Фулхэмом» (1:2), «Ноттингемом» (1:1), «Брайтоном» (1:4) и «Вест Хэмом» (1:1) в последнем туре АПЛ. Поездка в Германию к «Боруссии», которая выиграла шесть последних матчей с разницей 17:6, станет для англичан очередным тяжелым испытанием.
Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» с форой (0) за 1.68.
Кто и на кого ставит?
Клиенты PARI ставят на победу немецкой команды — около 82% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «Боруссию». Для сравнения, на гостей из Лондона сделано 14% и еще 4% приходится на ничейный результат. Если говорить о распределении ставок на выход в следующую стадию, то здесь предпочтения игроков на стороне «Челси» — 55% против 45%.
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 300 000 рублей на «Боруссию» с форой (0) по коэффициенту 1.73. Игрок добавил этот вариант в экспресс из четырех футбольных событий с общим коэффициентом 4.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2