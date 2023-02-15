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Сегодня, 13:00

PARI исполнила мечту болельщицы БК «Пари НН» в рамках проекта «Герои твоей команды»

Евгений Коростелев
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У каждого болельщика есть мечта, связанная с любимым клубом. Букмекерская компания PARI помогает фанатам осуществлять заветные желания в рамках проекта «Герои твоей команды». Новая история посвящена поклоннице баскетбольного клуба «Пари НН» Лиде.

Грэм Поттер. «Боруссия» Дортмунд — «Челси»: команда Поттера продлит выездную серию без побед до девяти матчей

«Герои твоей команды» — проект букмекерской компании PARI, который рассказывает о самых преданных фанатах. Компания собирает истории болельщиков из разных уголков страны на специальном сайте и снимает об этом документальные фильмы. Сайт будет пополняться новыми историями в течение года. Если у поклонников спорта есть интересная мечта, связанная с любимой командой, они могут рассказать о ней на странице проекта. Компания PARI намерена осуществить как можно больше желаний.

Лида живет в Нижнем Новгороде. Она открыла для себя спорт после просмотра фильма «Движение вверх», посвященного победе сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года. Лида сходила на баскетбол и больше не представляет себя без местной команды, титульным спонсором которой с 2022 года выступает PARI.

В местном Дворце спорта Лида не только обрела увлечение всей жизни, но и нашла друзей. Болельщица «Пари НН» ходит на обычную трибуну, но, по ее собственным словам, вместе с соседями ей иногда удается перекричать фан-сектор. На ее взгляд, суть поддержки заключается в том, чтобы быть вместе с командой, не обращая внимания на результаты.

«Быть болельщиком — это, наверное, всегда и до конца быть со своей командой, — рассуждает Лида. — При любых условиях: проигрывают, выигрывают. Летят с каким-то ужасным счетом или не попали в плей-офф — неважно. Перешагнули и пошли дальше».

PARI. Амкал. PARI помогла болельщикам «Амкала» разработать уникальные лого и мерч в рамках проекта «Герои твоей команды»

Кроме баскетбола у Лиды есть еще одно увлечение — коллекция игрушечных улиток. Из-за этого у нее даже появилось прозвище — Лидка-Улитка. Болельщица давно хотела объединить два своих интереса. Компания PARI разработала для нее эскиз татуировки с изображением улитки и помогла ее сделать. Татуировку можно увидеть каждый раз, когда Лида на матчах «Пари НН» вскидывает руки вверх, отмечая успехи любимого клуба.

PARI.
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«Боруссия» Дортмунд — «Челси»: команда Поттера продлит выездную серию без побед до девяти матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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