PARI исполнила мечту болельщицы БК «Пари НН» в рамках проекта «Герои твоей команды»
У каждого болельщика есть мечта, связанная с любимым клубом. Букмекерская компания PARI помогает фанатам осуществлять заветные желания в рамках проекта «Герои твоей команды». Новая история посвящена поклоннице баскетбольного клуба «Пари НН» Лиде.
«Герои твоей команды» — проект букмекерской компании PARI, который рассказывает о самых преданных фанатах. Компания собирает истории болельщиков из разных уголков страны на специальном сайте и снимает об этом документальные фильмы. Сайт будет пополняться новыми историями в течение года. Если у поклонников спорта есть интересная мечта, связанная с любимой командой, они могут рассказать о ней на странице проекта. Компания PARI намерена осуществить как можно больше желаний.
Лида живет в Нижнем Новгороде. Она открыла для себя спорт после просмотра фильма «Движение вверх», посвященного победе сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года. Лида сходила на баскетбол и больше не представляет себя без местной команды, титульным спонсором которой с 2022 года выступает PARI.
В местном Дворце спорта Лида не только обрела увлечение всей жизни, но и нашла друзей. Болельщица «Пари НН» ходит на обычную трибуну, но, по ее собственным словам, вместе с соседями ей иногда удается перекричать фан-сектор. На ее взгляд, суть поддержки заключается в том, чтобы быть вместе с командой, не обращая внимания на результаты.
«Быть болельщиком — это, наверное, всегда и до конца быть со своей командой, — рассуждает Лида. — При любых условиях: проигрывают, выигрывают. Летят с каким-то ужасным счетом или не попали в плей-офф — неважно. Перешагнули и пошли дальше».
Кроме баскетбола у Лиды есть еще одно увлечение — коллекция игрушечных улиток. Из-за этого у нее даже появилось прозвище — Лидка-Улитка. Болельщица давно хотела объединить два своих интереса. Компания PARI разработала для нее эскиз татуировки с изображением улитки и помогла ее сделать. Татуировку можно увидеть каждый раз, когда Лида на матчах «Пари НН» вскидывает руки вверх, отмечая успехи любимого клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2