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«Брюгге» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика» 15 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Бенфики» в матче чемпионата.
Фото Global Look Press

15 февраля «Брюгге» и «Бенфика» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на домашнем стадионе бельгийцев «Ян Брейдель». Арбитр Давиде Масса из Италии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Бенфика

По мнению букмекеров, гости — серьезные фавориты: победа «Бенфики» предложена с котировкой 1.85, что составляет примерно 53% вероятности. Успех хозяев можно взять с коэффициентом 4.50 (22%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 3.80 (25%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш фаворита при благоприятном результате принесет 1850 рублей.

Также доступны ставки сразу на проход команд в следующий раунд. Выход «Брюгге» в 1/4 финала оценен в 4.40, «Бенфики» — в 1.23.

Черно-синие — одна из главных сенсаций группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийцы заняли второе место в группе с «Порту», «Байером» и «Атлетико». За шесть туров «Брюгге» уступили лишь в одном матче — дома «Порту» (0:4). Поставить на то, что хозяева предстоящей игры не проиграют другому сопернику из Португалии, можно за 2.02.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят следующим образом:

• успех «орлов» 1:0 идет за 6.70;

• ничья 1:1 — за 6.80;

• победа гостей 2:0 — за 7.90.

«Бенфика» — одна из самых результативных команд группового этапа: за шесть туров наколотила 16 мячей. «Брюгге» за первые три матча оформил семь голов, дальше команда обеспечила выход из группы и не отличилась ни разу (дважды сыграла 0:0). Предстоящий матч может получиться ярким: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.93. ТМ 2.5 идет с такой же котировкой.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.86, «обе забьют — нет» можно взять за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика» 15 февраля 2023 года

Букмекеры считают бельгийцев аутсайдером, но команда отлично проявила себя на групповом этапе: проиграла лишь в одном из шести туров, хотя выступала против серьезных соперников — «Порту», «Байера» и «Атлетико». Дома черно-синие всухую обыграли немцев (1:0) и испанцев (2:0), а португальцам проиграли в уже ничего не решавшем матче. А к игре с «Бенфикой» «Брюгге» подходит на серии из шести матчей подряд без поражений.

Рекомендуемая ставка: «Брюгге» не проиграет за 2.02.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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