«Брюгге» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года
15 февраля «Брюгге» и «Бенфика» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на домашнем стадионе бельгийцев «Ян Брейдель». Арбитр Давиде Масса из Италии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22.45 мск.
По мнению букмекеров, гости — серьезные фавориты: победа «Бенфики» предложена с котировкой 1.85, что составляет примерно 53% вероятности. Успех хозяев можно взять с коэффициентом 4.50 (22%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 3.80 (25%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш фаворита при благоприятном результате принесет 1850 рублей.
Также доступны ставки сразу на проход команд в следующий раунд. Выход «Брюгге» в 1/4 финала оценен в 4.40, «Бенфики» — в 1.23.
Черно-синие — одна из главных сенсаций группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийцы заняли второе место в группе с «Порту», «Байером» и «Атлетико». За шесть туров «Брюгге» уступили лишь в одном матче — дома «Порту» (0:4). Поставить на то, что хозяева предстоящей игры не проиграют другому сопернику из Португалии, можно за 2.02.
Три наиболее вероятных результата встречи выглядят следующим образом:
• успех «орлов» 1:0 идет за 6.70;
• ничья 1:1 — за 6.80;
• победа гостей 2:0 — за 7.90.
«Бенфика» — одна из самых результативных команд группового этапа: за шесть туров наколотила 16 мячей. «Брюгге» за первые три матча оформил семь голов, дальше команда обеспечила выход из группы и не отличилась ни разу (дважды сыграла 0:0). Предстоящий матч может получиться ярким: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.93. ТМ 2.5 идет с такой же котировкой.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.86, «обе забьют — нет» можно взять за 1.94.
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика» 15 февраля 2023 года
Букмекеры считают бельгийцев аутсайдером, но команда отлично проявила себя на групповом этапе: проиграла лишь в одном из шести туров, хотя выступала против серьезных соперников — «Порту», «Байера» и «Атлетико». Дома черно-синие всухую обыграли немцев (1:0) и испанцев (2:0), а португальцам проиграли в уже ничего не решавшем матче. А к игре с «Бенфикой» «Брюгге» подходит на серии из шести матчей подряд без поражений.
Рекомендуемая ставка: «Брюгге» не проиграет за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2