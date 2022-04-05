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«Бенфика» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года

Прямая трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» 5 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Садио Мане и Фабиньо, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

Для «Ливерпуля» 1/4 финала Лиги чемпионов начнется на стадионе «Эштадиу да Луш», где красных примет «Бенфика». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени, телеканал «Матч! Футбол 1» покажет прямую трансляцию.

Лига чемпионов. 1/4 финала
05 апр, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят «Ливерпуль» явным фаворитом: котировка на победу гостей — 1.39, около 70% вероятности. Успех «Бенфики» идет с огромным коэффициентом 9.10 (10%), ничью можно взять за 4.80 (20%).

Если португальцы сотворят чудо, то ставка в 1000 рублей на их победу принесет 9100.

Даже пари «двойной шанс» на «Бенфику» идет с солидным коэффициентом 3.20.

Самый вероятный счет матча — победа «Ливерпуля» 2:0, на нее можно поставить за 6.80. Минимальный успех красных (1:0) идет с коэффициентом 7.60, а выигрыш 2:1 — за 8.10.

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Шанс, что в матче будет пенальти или удаление, аналитики оценили выше успеха португальцев. Поставить на 11-метровый можно за 2.40, а на красную карточку — за 4.00.

В линии также есть возможность поставить на гол «Бенфики»: «забьет» — за 1.69, «не забьет» — за 2.18.

Тотал больше 2,5 гола оценен коэффициентом 1.60, меньше — 2.35.

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«Манчестер Сити» — «Атлетико»: где смотреть матч Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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