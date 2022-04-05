Для «Ливерпуля» 1/4 финала Лиги чемпионов начнется на стадионе «Эштадиу да Луш», где красных примет «Бенфика». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени, телеканал «Матч! Футбол 1» покажет прямую трансляцию.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят «Ливерпуль» явным фаворитом: котировка на победу гостей — 1.39, около 70% вероятности. Успех «Бенфики» идет с огромным коэффициентом 9.10 (10%), ничью можно взять за 4.80 (20%).

Если португальцы сотворят чудо, то ставка в 1000 рублей на их победу принесет 9100.

Даже пари «двойной шанс» на «Бенфику» идет с солидным коэффициентом 3.20.

Самый вероятный счет матча — победа «Ливерпуля» 2:0, на нее можно поставить за 6.80. Минимальный успех красных (1:0) идет с коэффициентом 7.60, а выигрыш 2:1 — за 8.10.

Шанс, что в матче будет пенальти или удаление, аналитики оценили выше успеха португальцев. Поставить на 11-метровый можно за 2.40, а на красную карточку — за 4.00.

В линии также есть возможность поставить на гол «Бенфики»: «забьет» — за 1.69, «не забьет» — за 2.18.

Тотал больше 2,5 гола оценен коэффициентом 1.60, меньше — 2.35.