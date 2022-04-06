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«Челси» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года

Прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 6 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Ромелу Лукаку, «Челси».
Фото Global Look Press

«Челси» — «Реал» — самая горячая пара 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 6 апреля 2022 года на стадионе «Стэмфорд Бридж» — домашней арене синих. Стартовый свисток Клемана Тюрпена прозвучит в 22.00 по Москве, прямую трансляцию матча покажет matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Реал

Букмекерская компания БЕТСИТИ видит хозяев увесистым фаворитом. Коэффициент на победу «Челси» — 2.05 (около 47% вероятности), тогда как на «Реал» можно поставить за 4.00 (25%). Даже ничья, по мнению аналитиков, более вероятный исход: она идет за 3.40 (28%).

Ставка в 1000 рублей на успех лондонцев в случае благополучного результата принесет 2050 рублей.

В случае с «Реалом» «двойной шанс» можно взять с коэффициентом 1.82.

Вероятность того, что забьют обе команды, оценена в 1.98. Обратная ставка идет с котировкой 1.83.

Самый вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Челси», на минимальную победу хозяев предложен коэффициент 6.10. Следом за 6.30 расположилась ничья 1:1, третий наиболее ожидаемый исход — победа синих 2:0, ее можно взять за 8.20.

Унаи Эмери, &laquo;Вильярреал&raquo;. «Вильярреал» — «Бавария»: у Эмери закончился лимит на чудеса

От «Реала» не ждут много забитых мячей: индивидуальный тотал больше 1.5 голов на «бланкос» доступен с приличным коэффициентом 3.50, хотя главные нападающие команды Карим Бензема и Винисиус Жуниор здоровы и должны сыграть.

Та же самая линия у «Челси» предложена с котировкой 2.13. Если считаете, что лондонцы положат минимум три мяча, — берите индивидуальный тотал больше 2.5 голов за 4.80.

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«Бенфика» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Зенит

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