«Челси» — «Реал» — самая горячая пара 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 6 апреля 2022 года на стадионе «Стэмфорд Бридж» — домашней арене синих. Стартовый свисток Клемана Тюрпена прозвучит в 22.00 по Москве, прямую трансляцию матча покажет matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ видит хозяев увесистым фаворитом. Коэффициент на победу «Челси» — 2.05 (около 47% вероятности), тогда как на «Реал» можно поставить за 4.00 (25%). Даже ничья, по мнению аналитиков, более вероятный исход: она идет за 3.40 (28%).

Ставка в 1000 рублей на успех лондонцев в случае благополучного результата принесет 2050 рублей.

В случае с «Реалом» «двойной шанс» можно взять с коэффициентом 1.82.

Вероятность того, что забьют обе команды, оценена в 1.98. Обратная ставка идет с котировкой 1.83.

Самый вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Челси», на минимальную победу хозяев предложен коэффициент 6.10. Следом за 6.30 расположилась ничья 1:1, третий наиболее ожидаемый исход — победа синих 2:0, ее можно взять за 8.20.

От «Реала» не ждут много забитых мячей: индивидуальный тотал больше 1.5 голов на «бланкос» доступен с приличным коэффициентом 3.50, хотя главные нападающие команды Карим Бензема и Винисиус Жуниор здоровы и должны сыграть.

Та же самая линия у «Челси» предложена с котировкой 2.13. Если считаете, что лондонцы положат минимум три мяча, — берите индивидуальный тотал больше 2.5 голов за 4.80.