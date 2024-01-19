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«Барыс» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 19 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — ЦСКА 19 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Максим Мамин (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

ЦСКА, опустившийся на седьмую строчку Западной конференции, попытается исправить положение в матче против одной из слабейших команд «Востока» — «Барыса». Игра состоится 19 января на льду «Барыс-Арены» в Астане, начало — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

Садио Мане (Сенегал). Сенегал — Камерун: прогноз на матч Кубка Африки 19 января 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение москвичам: победа подопечных Сергея Федорова в основное время предложена с котировкой 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Триумф «Барыса» можно взять за 4.80 (19%). Даже «мирный» результат доступен за чуть меньшие 4.50 (22%).

Выигрыш москвичей с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.35, этот рынок на «Барыс» дан за 3.20.

Также представлен широкий выбор ставок на успех любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.95, Ф2(-1) — за 1.85;

• Ф1(+2) — за 1.45, Ф2(-2) — за 2.65.

Михаил Григоренко (ЦСКА). «Барыс» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 19 января 2024 года

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.00.

Поставить на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, можно за 2.13, обратный вариант идет за 1.64.

Комбинированная ставка с победой ЦСКА и ТБ 4.5 предложена за 2.45, противоположный рынок оценен в 1.48.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
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