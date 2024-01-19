Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Барыс» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 19 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА 19 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Григоренко (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

19 января ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдется с одной из худших команд текущего розыгрыша — «Барысом». Встреча пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Садио Мане (Сенегал). Сенегал — Камерун: прогноз на матч Кубка Африки 19 января 2024 года

Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.65, вероятность — примерно 59%. Успех хозяев доступен с котировкой 4.80 (19%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья предложена за чуть меньшие 4.50 (22%).

Выигрыш москвичей с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.35, этот рынок на «Барыс» дан за 3.20.

Также представлен широкий выбор ставок на триумф любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.95, Ф2(-1) — за 1.85;

• Ф1(+2) — за 1.45, Ф2(-2) — за 2.65.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.00.

Поставить на то, что каждая из команд забьет больше 1.5 шайбы, можно за 2.13, обратный вариант идет за 1.64.

Чиро Иммобиле (&laquo;Лацио&raquo;). Лаутаро и «Интер» уже мечтают о финале Суперкубка Италии. На их пути — Иммобиле и набравший форму «Лацио»

Прогноз и ставка на матч «Барыс» — ЦСКА

Обе команды находятся не в лучшем состоянии: хозяева только в прошлом матче закрыли серию из четырех кряду поражений, гости проиграли трижды подряд. Правда, в целом по сезону армейцы выступают успешнее: идут седьмыми на «Западе», тогда как казахстанцы плетутся в Восточной конференции лишь 11-ми и уже серьезно отстали от зоны плей-офф. Также у ЦСКА есть преимущество в личных встречах — добыли шесть побед в предыдущих 10 поединках.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.65.

0
Читайте также
КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»
Журналистка из США назвала генсека НАТО главным лгуном Давоса из-за Украины
NRK сообщил о страхе украинских мужчин ввиду снижения призывного возраста
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Популярное видео
«Сибирь» лишили очков за игру с четырьмя легионерами в составе
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» первым в КХЛ забронировал место в Кубке Гагарина
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенегал — Камерун: прогноз на матч Кубка Африки 19 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости