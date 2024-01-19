Сенегал — Камерун: прогноз на матч Кубка Африки 19 января 2024 года
19 января во втором туре группового этапа Кубка Африки схлестнутся фавориты группы С — Сенегал и Камерун. Игра пройдет в городе Ямусукро на стадионе имени Шарля Конана Банни, начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекеры считают номинальных хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «львов Теранги» можно с коэффициентом 1.95, что составляет приблизительно 50% вероятности. Выигрыш подопечных Ригобера Сонга предложен с котировкой 4.90 (19%), даже ничья идет за меньшие 3.10 (31%).
Вероятность того, что Камерун все же не уступит в предстоящей встрече, оценена в 1.87.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка намекают на превосходство Сенегала:
• 1:0 и 0:0 — за 5.50;
• 1:1 — за 7.00.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.50, ТМ 2. 5— за 1.53.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.40, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.58.
Прогноз и ставка на матч Сенегал — Камерун
«Неукротимые львы» начали групповой этап с ничьей против Гвинеи (1:1). Хотя парни Ригобера Сонга весь второй тайм выступали в большинстве, но смогли лишь уйти от поражения. При этом Камерун привез на Кубок Африки один из самых дорогих составов — седьмой, по данным Transfermarkt. За сборную выступают игроки «МЮ», «Марселя», «Наполи» и других заметных европейских клубов. А не так давно, в 2017-м, команда побеждала на турнире. Сенегал — действующий чемпион КАФ. И стартовал коллектив Алиу Сиссе соответствующе — разгромил Гамбию (3:0).
Соперники пересекались в октябре в товарищеском матче — «львы Теранги» оказались сильнее с минимальным счетом (1:0). Камерун с трудом добывает результат: в последних 15 поединках выиграл всего четыре раза при пяти поражениях. Сенегал выглядит мощнее и, вероятно, не ошибется в предстоящей встрече.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.60.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5