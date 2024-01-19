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Сенегал — Камерун: прогноз на матч Кубка Африки 19 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Африки Сенегал — Камерун 19 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Садио Мане (Сенегал).
Фото Getty Images

19 января во втором туре группового этапа Кубка Африки схлестнутся фавориты группы С — Сенегал и Камерун. Игра пройдет в городе Ямусукро на стадионе имени Шарля Конана Банни, начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Кубок Африки. Группа C
19 янв, 20:00. ()
Сенегал
Камерун

Букмекеры считают номинальных хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «львов Теранги» можно с коэффициентом 1.95, что составляет приблизительно 50% вероятности. Выигрыш подопечных Ригобера Сонга предложен с котировкой 4.90 (19%), даже ничья идет за меньшие 3.10 (31%).

Вероятность того, что Камерун все же не уступит в предстоящей встрече, оценена в 1.87.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка намекают на превосходство Сенегала:

• 1:0 и 0:0 — за 5.50;

• 1:1 — за 7.00.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.50, ТМ 2. 5— за 1.53.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.40, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.58.

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Прогноз и ставка на матч Сенегал — Камерун

«Неукротимые львы» начали групповой этап с ничьей против Гвинеи (1:1). Хотя парни Ригобера Сонга весь второй тайм выступали в большинстве, но смогли лишь уйти от поражения. При этом Камерун привез на Кубок Африки один из самых дорогих составов — седьмой, по данным Transfermarkt. За сборную выступают игроки «МЮ», «Марселя», «Наполи» и других заметных европейских клубов. А не так давно, в 2017-м, команда побеждала на турнире. Сенегал — действующий чемпион КАФ. И стартовал коллектив Алиу Сиссе соответствующе — разгромил Гамбию (3:0).

Соперники пересекались в октябре в товарищеском матче — «львы Теранги» оказались сильнее с минимальным счетом (1:0). Камерун с трудом добывает результат: в последних 15 поединках выиграл всего четыре раза при пяти поражениях. Сенегал выглядит мощнее и, вероятно, не ошибется в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.60.

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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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9
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10
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11
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12
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14
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