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«Интер» — «Лацио»: где смотреть матч Суперкубка Италии 19 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио» 19 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Интер» — «Лацио».
Фото Global Look Press

19 января «Интер» и «Лацио» зарубятся за выход в финал Суперкубка Италии. Поединок пройдет в Саудовской Аравии, а примет его стадион «Мрсул Парк» в Эр-Рияде. Начало — в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит Маттео Маркетти. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
19 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Лацио

Аналитики букмекеров отдали предпочтение «Интеру». Победу парней Симоне Индзаги предложили за 1.68, это соответствует примерно 57% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.92 (25%), успех бьянкочелести — за 5.43 (18%).

Верите в непоражение римлян в основное время? На это событие дали котировку 2.26.

«Обе забьют» оценили в 1.97, коэффициент на обратный вариант — 1.84. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.86.

Чиро Иммобиле (&laquo;Лацио&raquo;). Лаутаро и «Интер» уже мечтают о финале Суперкубка Италии. На их пути — Иммобиле и набравший форму «Лацио»

Триумф черно-синих с форой (-1) можно сыграть за 2.15. Рынок Ф2 (+1) ждет вас за 1.73.

Месяц назад «Интер» одолел «Лацио» на Олимпийском стадионе в Риме в 16-м туре серии А и обошелся без пропущенных мячей (2:0). Еще один «сухарь» Янна Зоммера представлен за 2.23.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу нерадзурри. Такой счет идет за 6.60.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
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«Барыс» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 19 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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26 тур
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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