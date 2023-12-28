«Авангард» в предпоследнем матче 2023 года отправится на выезд к худшей команде Восточной конференции КХЛ «Барысу». Игра пройдет в Астане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Эфир стартует в 16.15 мск.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают гостей серьезными фаворитами: успех «ястребов» в основное время можно взять за 1.74, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 4.07 (23%), ничья идет за чуть большие 4.27 (22%).

Рынок на успех «Барыса» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 2.79, аналогичный вариант на «Авангард» оценен в 1.44.

Также предложена широкая линия на результат команд с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.81, Ф2(-1) — за 1.91;

• Ф1(+1.5) — за 1.61, Ф2(-1.5) — за 2.28.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.69, ТМ 4.5 — за 2.16.

Поставить на то, что обе команды отличатся как минимум два раза, можно за 2.10. Альтернативный вариант предложен за 1.69.

Вероятность овертайма аналитики оценили в 4.27, обратный рынок доступен с коэффициентом 1.22.

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