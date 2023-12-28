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Сегодня, 11:15

«Барыс» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 28 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — «Авангард» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

«Авангард» в предпоследнем матче 2023 года отправится на выезд к худшей команде Восточной конференции КХЛ «Барысу». Игра пройдет в Астане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Эфир стартует в 16.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают гостей серьезными фаворитами: успех «ястребов» в основное время можно взять за 1.74, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 4.07 (23%), ничья идет за чуть большие 4.27 (22%).

Рынок на успех «Барыса» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 2.79, аналогичный вариант на «Авангард» оценен в 1.44.

Также предложена широкая линия на результат команд с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.81, Ф2(-1) — за 1.91;

• Ф1(+1.5) — за 1.61, Ф2(-1.5) — за 2.28.

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Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.69, ТМ 4.5 — за 2.16.

Поставить на то, что обе команды отличатся как минимум два раза, можно за 2.10. Альтернативный вариант предложен за 1.69.

Вероятность овертайма аналитики оценили в 4.27, обратный рынок доступен с коэффициентом 1.22.

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«Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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