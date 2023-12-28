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«Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Тоттенхэм» 28 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press

28 декабря «Брайтон» и «Тоттенхэм» сыграют в 19-м туре чемпионата Англии. Поединок состоится на «Фолмер AMEX Стэдиум», главный судья Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. АПЛ в России не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
28 дек, 22:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Тоттенхэм

В букмекерской компании OLIMPBET считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «шпор» можно с коэффициентом 2.51, что составляет примерно 36% вероятности. Успех «Брайтона» предложили с котировкой 2.61 (38%). Ничья доступна за 3.79 (26%).

Если допускаете, что клубы обменяются меткими ударами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.41. Обратный вариант оценили в 2.87.

Специалисты ждут результативной игры: тотал больше трех голов дали за 1.65, ТМ 3 — в 2.15.

В двух сезонах подряд «Тоттенхэм» победил «чаек» на «Фолмер AMEX Стэдиум» всухую (2:0 и 1:0). Еще один поединок лондонцев без пропущенных мячей представлен за 4.77.

Аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Сон Хын Мина. Точный выстрел форварда «шпор» идет за 2.50.

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Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Тоттенхэм»

Команда Энджа Постекоглу наконец прервала пятиматчевый отрезок без побед и вышла на куда более приятную серию — «шпоры» выиграли в трех турах подряд с общим счетом 8:2. При этом на выезде лондонцы провели одну встречу — с «Ноттингем Форест» (2:0). В этом сезоне поединки «Тоттенхэма» на чужих полях часто получались результативными, но планка в пять мячей на двоих переваливалась лишь в двух случаях из девяти. Да и пара прошлых визитов на «Фолмер AMEX Стэдиум» закончилась сухими викториями гостей с незначительным количеством голов (2:0 и 1:0).

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.94.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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