«Магнитка» обыграла казанцев в семи из последних 10 встреч.

28 декабря команды Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» и «Металлург» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены», начало в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.45 мск покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у казанцев чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу хозяев в основное время — 2.24, это примерно 43% вероятности. Выигрыш «Магнитки» можно взять за 2.79 (34%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.99 (23%).

Также вы можете поставить на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев идет за 1.75, на гостей — за 2.07.

Доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.71, Ф2(+1) — за 1.45.

Эксперты ждут результативный поединок: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Вероятность овертайма оценена в 3.99, обратный вариант предложен с котировкой 1.24.

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«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз и анализ матча КХЛ 28 декабря 2023 года

«Магнитка» подходит к матчу лидером Восточной конференции. Положение казанцев не такое уверенное: подопечные Зинэтулы Билялетдинова расположились на седьмой строчке «Востока». Правда, от лидирующей «Магнитки» клуб из столицы Татарстана отстает на девять баллов — у «Ак Барса» еще есть время поправить турнирное положение.

Обе команды в последнее время показывали не лучшие результаты: хозяева потерпели пять поражений в семи предыдущих поединках, гости — четыре в прошлых пяти. Форма «Ак Барса» в принципе вызывает большие сомнения: у команды 10 поражений в 16 последних матчах. В этом сезоне соперники встречались лишь раз — «Металлург» легко разгромил оппонента (3:0).

Также «Магнитка» — одна из самых результативных команд КХЛ: подопечные Андрея Разина настреляли 134 гола, больше в этом розыгрыше забили только московское «Динамо» и «Спартак». В среднем за игру коллектив из Магнитогорска забрасывает 3.05 шайбы. За «Металлург» выступает один из самых результативных защитников лиги — Робин Пресс набрал 25 (5+20) баллов, больше только у трех коллег по амплуа.

«Ак Барс» в атаке выглядит куда скромнее (оформляет в среднем 2.65 шайбы за три периода), зато демонстрирует классную игру в обороне. Казанцы пропускают всего по 2.26 гола за игру — меньше только у двух команд.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург»

«Магнитка» обладает серьезным преимуществом над казанцами в личных встречах — добыли семь побед в 10 последних играх, в том числе разбили их в этом сезоне (3:0). Также на этом промежутке магнитогорцы шесть раз огорчали «Ак Барс» минимум трижды за матч. С учетом высокой результативности команды в этом сезоне она вполне может вновь много забросить сопернику из Татарстана.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.61.

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