Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Металлург» — кошмар для «Ак Барса». Билялетдинову не поможет даже каменная оборона

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Ак Барса».
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram
«Магнитка» обыграла казанцев в семи из последних 10 встреч.

28 декабря команды Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» и «Металлург» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены», начало в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.45 мск покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Кирилл Капризов (&laquo;Миннесота Уайлд&raquo;). «Миннесота» — «Детройт»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у казанцев чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу хозяев в основное время — 2.24, это примерно 43% вероятности. Выигрыш «Магнитки» можно взять за 2.79 (34%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.99 (23%).

Также вы можете поставить на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев идет за 1.75, на гостей — за 2.07.

Доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.71, Ф2(+1) — за 1.45.

Эксперты ждут результативный поединок: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Вероятность овертайма оценена в 3.99, обратный вариант предложен с котировкой 1.24.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

Сидни Кросби (&laquo;Питтсбург&raquo;). «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года

«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз и анализ матча КХЛ 28 декабря 2023 года

«Магнитка» подходит к матчу лидером Восточной конференции. Положение казанцев не такое уверенное: подопечные Зинэтулы Билялетдинова расположились на седьмой строчке «Востока». Правда, от лидирующей «Магнитки» клуб из столицы Татарстана отстает на девять баллов — у «Ак Барса» еще есть время поправить турнирное положение.

Обе команды в последнее время показывали не лучшие результаты: хозяева потерпели пять поражений в семи предыдущих поединках, гости — четыре в прошлых пяти. Форма «Ак Барса» в принципе вызывает большие сомнения: у команды 10 поражений в 16 последних матчах. В этом сезоне соперники встречались лишь раз — «Металлург» легко разгромил оппонента (3:0).

Также «Магнитка» — одна из самых результативных команд КХЛ: подопечные Андрея Разина настреляли 134 гола, больше в этом розыгрыше забили только московское «Динамо» и «Спартак». В среднем за игру коллектив из Магнитогорска забрасывает 3.05 шайбы. За «Металлург» выступает один из самых результативных защитников лиги — Робин Пресс набрал 25 (5+20) баллов, больше только у трех коллег по амплуа.

«Ак Барс» в атаке выглядит куда скромнее (оформляет в среднем 2.65 шайбы за три периода), зато демонстрирует классную игру в обороне. Казанцы пропускают всего по 2.26 гола за игру — меньше только у двух команд.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;. «Арсенал» — рождественский чемпион АПЛ. Сохранят ли Жезус и Сака лидерство после игры с «Вест Хэмом»?

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург»

«Магнитка» обладает серьезным преимуществом над казанцами в личных встречах — добыли семь побед в 10 последних играх, в том числе разбили их в этом сезоне (3:0). Также на этом промежутке магнитогорцы шесть раз огорчали «Ак Барс» минимум трижды за матч. С учетом высокой результативности команды в этом сезоне она вполне может вновь много забросить сопернику из Татарстана.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.61.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин против одного из лучших снайперов сезона в НХЛ. Останется ли Алекс в тени Панарина в матче с «Рейнджерс»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости