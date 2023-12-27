«Металлург» — кошмар для «Ак Барса». Билялетдинову не поможет даже каменная оборона
28 декабря команды Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» и «Металлург» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены», начало в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.45 мск покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у казанцев чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу хозяев в основное время — 2.24, это примерно 43% вероятности. Выигрыш «Магнитки» можно взять за 2.79 (34%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.99 (23%).
Также вы можете поставить на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев идет за 1.75, на гостей — за 2.07.
Доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;
• Ф1(-1) — за 2.71, Ф2(+1) — за 1.45.
Эксперты ждут результативный поединок: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.
Вероятность овертайма оценена в 3.99, обратный вариант предложен с котировкой 1.24.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз и анализ матча КХЛ 28 декабря 2023 года
«Магнитка» подходит к матчу лидером Восточной конференции. Положение казанцев не такое уверенное: подопечные Зинэтулы Билялетдинова расположились на седьмой строчке «Востока». Правда, от лидирующей «Магнитки» клуб из столицы Татарстана отстает на девять баллов — у «Ак Барса» еще есть время поправить турнирное положение.
Обе команды в последнее время показывали не лучшие результаты: хозяева потерпели пять поражений в семи предыдущих поединках, гости — четыре в прошлых пяти. Форма «Ак Барса» в принципе вызывает большие сомнения: у команды 10 поражений в 16 последних матчах. В этом сезоне соперники встречались лишь раз — «Металлург» легко разгромил оппонента (3:0).
Также «Магнитка» — одна из самых результативных команд КХЛ: подопечные Андрея Разина настреляли 134 гола, больше в этом розыгрыше забили только московское «Динамо» и «Спартак». В среднем за игру коллектив из Магнитогорска забрасывает 3.05 шайбы. За «Металлург» выступает один из самых результативных защитников лиги — Робин Пресс набрал 25 (5+20) баллов, больше только у трех коллег по амплуа.
«Ак Барс» в атаке выглядит куда скромнее (оформляет в среднем 2.65 шайбы за три периода), зато демонстрирует классную игру в обороне. Казанцы пропускают всего по 2.26 гола за игру — меньше только у двух команд.
Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург»
«Магнитка» обладает серьезным преимуществом над казанцами в личных встречах — добыли семь побед в 10 последних играх, в том числе разбили их в этом сезоне (3:0). Также на этом промежутке магнитогорцы шесть раз огорчали «Ак Барс» минимум трижды за матч. С учетом высокой результативности команды в этом сезоне она вполне может вновь много забросить сопернику из Татарстана.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.61.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5