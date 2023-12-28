28 декабря «Арсенал» и «Вест Хэм» закроют программу 19-го тура АПЛ. Лондонское дерби пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23.15 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.36 (35%), это около 70% вероятности. Успех «Вест Хэма» оценили в 8.25 (12%), ничью — в 5.56 (18%).

Специалисты ждут результативного поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.41.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.88, обратный вариант доступен за 1.93.

Триумф «канониров» с форой (-1.5) идет за 1.96. Рынок Ф2 (+1.5) — за 1.87.

Наиболее вероятный точный счет дерби, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев «Эмирейтс». На этот итог представили коэффициент 6.97.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»

Два последних выезда «молотобойцев» закончились безжалостными разгромами: от «Фулхэма» (0:5) в АПЛ и от «Ливерпуля» (1:5) в Кубке лиги. А в прошлом сезоне команда Дэвида Мойеса получила на «Эмирейтс» три гола (1:3). В предыдущем домашнем поединке «канониры» огорчили «Брайтон» дважды, но в дерби точно выложатся сильнее. Ведь Мартин Эдегор и компания вряд ли забыли о том, как в ноябре «Вест Хэм» выбил их из Кубка лиги, и захотят поквитаться.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» забьет больше 2.5 мяча за 2.11.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки