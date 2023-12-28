«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2023 года
28 декабря «Арсенал» и «Вест Хэм» закроют программу 19-го тура АПЛ. Лондонское дерби пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23.15 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.36 (35%), это около 70% вероятности. Успех «Вест Хэма» оценили в 8.25 (12%), ничью — в 5.56 (18%).
Специалисты ждут результативного поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.41.
Обмен меткими выстрелами дали за 1.88, обратный вариант доступен за 1.93.
Триумф «канониров» с форой (-1.5) идет за 1.96. Рынок Ф2 (+1.5) — за 1.87.
Наиболее вероятный точный счет дерби, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев «Эмирейтс». На этот итог представили коэффициент 6.97.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»
Два последних выезда «молотобойцев» закончились безжалостными разгромами: от «Фулхэма» (0:5) в АПЛ и от «Ливерпуля» (1:5) в Кубке лиги. А в прошлом сезоне команда Дэвида Мойеса получила на «Эмирейтс» три гола (1:3). В предыдущем домашнем поединке «канониры» огорчили «Брайтон» дважды, но в дерби точно выложатся сильнее. Ведь Мартин Эдегор и компания вряд ли забыли о том, как в ноябре «Вест Хэм» выбил их из Кубка лиги, и захотят поквитаться.
Рекомендуемая ставка: «Арсенал» забьет больше 2.5 мяча за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5