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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 28 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Global Look Press

28 декабря «Арсенал» и «Вест Хэм» закроют программу 19-го тура АПЛ. Лондонское дерби пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23.15 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
28 дек, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Вест Хэм

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.36 (35%), это около 70% вероятности. Успех «Вест Хэма» оценили в 8.25 (12%), ничью — в 5.56 (18%).

Специалисты ждут результативного поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.41.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.88, обратный вариант доступен за 1.93.

Триумф «канониров» с форой (-1.5) идет за 1.96. Рынок Ф2 (+1.5) — за 1.87.

Наиболее вероятный точный счет дерби, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев «Эмирейтс». На этот итог представили коэффициент 6.97.

ФК &laquo;Тоттенхэм&raquo;. «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»

Два последних выезда «молотобойцев» закончились безжалостными разгромами: от «Фулхэма» (0:5) в АПЛ и от «Ливерпуля» (1:5) в Кубке лиги. А в прошлом сезоне команда Дэвида Мойеса получила на «Эмирейтс» три гола (1:3). В предыдущем домашнем поединке «канониры» огорчили «Брайтон» дважды, но в дерби точно выложатся сильнее. Ведь Мартин Эдегор и компания вряд ли забыли о том, как в ноябре «Вест Хэм» выбил их из Кубка лиги, и захотят поквитаться.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» забьет больше 2.5 мяча за 2.11.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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«Барыс» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 28 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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