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«Аякс» — «Бенфика»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 15 марта

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Футболисты «Аякса».
Фото AFP

15 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Аякс» и «Бенфика». Встреча пройдет на «Амстердам Арене» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Бенфика

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аякс». На команду можно поставить с котировкой 1.44 — это примерно 67% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.10 (18%), а победа «Бенфики» есть в линии за 6.90 (15%).

  • Ф1(-2) идет за 2.70;

  • Ф2(+2) — за 1.47.

 

При ставке в 1000 рублей на победу «Бенфики» потенциальная выплата составит 6900 рублей.

Ставка «Бенфика» не проиграет» есть в линии за 3.10.

Шансы «Аякса» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.92.

 
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Уверены, что «Бенфика» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.85.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Аякса». На него можно поставить за 9.70.

  • ТМ 1.5 — 8.50;

  • Обе забьют: да — 1.51;

  • Точный счет: 4:1 — 9.50.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Аякс
ФК Бенфика
0

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
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Рубин – Ростов
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 6
И К Ж
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