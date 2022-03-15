Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика»

15 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Аякс» и «Бенфика». Встреча пройдет на «Амстердам Арене» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аякс». На команду можно поставить с котировкой 1.44 — это примерно 67% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.10 (18%), а победа «Бенфики» есть в линии за 6.90 (15%).

Ф1(-2) идет за 2.70 ;

Ф2(+2) — за 1.47.

При ставке в 1000 рублей на победу «Бенфики» потенциальная выплата составит 6900 рублей.

Ставка «Бенфика» не проиграет» есть в линии за 3.10.

Шансы «Аякса» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.92.

Уверены, что «Бенфика» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.85.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Аякса». На него можно поставить за 9.70.