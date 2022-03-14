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«Мальорка» — «Реал»: где смотреть матч примеры 14 марта 2022 года онлайн

Прямая трансляция матча чемпионата Испании по футболу «Мальорка» — «Реал»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Футболисты «Реала».
Фото Reuters

14 марта в 28-м туре чемпионата Испании сыграют «Мальорка» и «Реал». Встреча пройдет на центральном стадионе острова Пальма де Майорка и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 1.55 — это примерно 64% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.30 (23%), а победа «Мальорки» есть в линии за 8.80 (13%).

· Ф1(+1.5) идет за 1.55.

· Ф2(-1.5) — за 2.46.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Мальорки» потенциальная выплата составит 8 800 рублей.

Ставку «Мальорка» не проиграет" можно взять за 2.55.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.50. Для «Реала» доступна котировка в 8.30, а для «Мальорки» — 16.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.76.

Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.14.

· ТМ 1.5 — 4.20;

· пенальти: да — 2.75;

· точный счет: 3:1 — 46.0.

Испания. Лига 1. 28-й тур
14 мар, 23:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Мальорка
ФК Реал
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«Рубин» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 14 марта онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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