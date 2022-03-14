14 марта в 28-м туре чемпионата Испании сыграют «Мальорка» и «Реал». Встреча пройдет на центральном стадионе острова Пальма де Майорка и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 1.55 — это примерно 64% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.30 (23%), а победа «Мальорки» есть в линии за 8.80 (13%).

· Ф1(+1.5) идет за 1.55.

· Ф2(-1.5) — за 2.46.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Мальорки» потенциальная выплата составит 8 800 рублей.

Ставку «Мальорка» не проиграет" можно взять за 2.55.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.50. Для «Реала» доступна котировка в 8.30, а для «Мальорки» — 16.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.76.

Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.14.

· ТМ 1.5 — 4.20;

· пенальти: да — 2.75;

· точный счет: 3:1 — 46.0.