«Краснодар» планирует пригласить Дюпина на место Сафонова

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» заинтересован в подписании соглашения с голкипером «Рубина» Юрием Дюпиным.

«Быки» намерены усилить вратарскую линию 36-летним ветераном в случае перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ». Если контракт будет подписан, то Дюпину предстоит конкурировать в «Краснодаре» с 22-летним Станиславом Агкацевым. Соглашение с казанцами у голкипера истекает летом, он станет свободным агентом.

«Рубин» в свою очередь предложил Дюпину продлить договор, однако голкипер склоняется к варианту с «быками».