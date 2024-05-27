Тройка лучших судей — Карасев, Кукуян, Левников. Мажичу нравятся Кукуляк и Сухой

По числу назначений в чемпионате России-2023/24 уверенно лидирует арбитр Андрей Фисенко. Он, правда, не получил ни одной игры в роли судьи, но 37 раз работал ВАР, АВАР и резервным.

Из тех, кто выходил на поле, наибольшим доверием руководства департамента судейства пользовались Сергей Карасев, Павел Кукуян и Кирилл Левников. Много назначений в качестве рефери получали Евгений Кукуляк и Алексей Сухой, проведший свой лучший сезон в карьере.

Хорошо складывался чемпионат для Рафаэля Шафеева, ученика Милорада Мажича. Пока судью из Волгограда не отправили на игру первой лиги «Родина» — «Арсенал», в которой он совершил серьезную ошибку и был отстранен от работы.

Среди ассистентов наибольшее доверие у Максима Гаврилина, Алексея Лунева, Андрея Образко и Рустама Мухтарова — у каждого из них от 21 до 23 игр в качестве ассистентов и АВАР.